Alperen Berber, dünya şampiyonu oldu

U20 Dünya Güreş Şampiyonası'nda grekoromen stil 82 kilogramda milli güreşçi Alperen Berber, finalde İranlı güreşçi Yasin Ali Yazdı'yı 9-1 mağlup etti.

Alperen Berber, dünya şampiyonu oldu
Editör
EditörEditör
TAKİP ET Google News ile Takip Et
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
Proline
Proline
Proline
Proline

U20 Dünya Güreş Şampiyonası’nda grekoromen stil 82 kilogramda milli güreşçi Alperen Berber, finalde İranlı güreşçi Yasin Ali Yazdı’yı 9-1 mağlup etti.

Ürdün’ün başkenti Amman’da düzenlenen U20 Dünya Güreş Şampiyonası’nın son gününde milli güreşçi Alperen Berber finalde mücadele etti. Berber, grekoromen stil 82 kilogram finalinde İranlı Yasin Ali Yazdı’yı 9-1 yendi ve dünya şampiyonu oldu.