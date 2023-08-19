Alperen Berber, U20 Dünya Güreş Şampiyonası'nda finalde

U20 Dünya Güreş Şampiyonası'nda 82 kilogramda mücadele eden Alperen Berber, finale yükseldi.

Alperen Berber, U20 Dünya Güreş Şampiyonası'nda finalde
Editör
EditörEditör
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U20 Dünya Güreş Şampiyonası’nda 82 kilogramda mücadele eden Alperen Berber, finale yükseldi.

U20 Dünya Güreş Şampiyonası’nın altıncı gününde grekoromen stil 82 kilogramda Alperen Berber, yarı finalde Gürcü rakibi Data Chkhaidze’yi 8-0 mağlup ederek finalde İranlı Yasin Ali Yazdı’nın rakibi oldu. Organizasyonda final müsabakaları yarın saat 18.00’de başlayacak.