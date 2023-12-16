Alperen'in 15 sayısı Houston'a galibiyeti getirdi

Milli basketbolcu Alperen Şengün’ün formasını giydiği Batı Konferansı ekibi Houston Rockets, konuk olduğu Memphis Grizzlies’ı 103-96 mağlup ederek 13. galibiyetini alırken, Şengün ise mücadeleyi 15 sayı, 7 ribaund, 3 blok, 2 top çalma ve 1 asistle tamamladı.

Amerikan Basketbol Ligi’nde (NBA) normal sezon 8 karşılaşma ile devam etti. Batı Konferansı ekibi Houston Rockets, deplasmanda Memphis Grizzlies’ı 103-96 mağlup etti ve 13. galibiyetini aldı. Houston’da milli basketbolcu Alperen Şengün ise mücadeleyi 15 sayı, 7 ribaund, 3 blok, 2 top çalma ve 1 asistle tamamlarken, Dillon Brooks da26 sayı, 7 ribaund ve 1 asist ile galibiyette büyük rol oynadı. Memphis’te ise Desmond Bane’nin 28 sayı, 13 ribaund ve 3 asistlik performansı galibiyet için yeterli olmadı.

Cedi Osman’dan Lakers karşısında 15 sayılık performans

Batı Konferansı ekiplerinin karşılaşmasında San Antonio Spurs, Los Angeles Lakers’ı 129-115 mağlup ederek, bu sezon 24. maçında 4. galibiyetini elde etti. Lakers’ta LeBron James’in 23 sayı, 14 asistlik double-double performansı galibiyete yetmedi. San Antonio Spurs’ta Victor Wembanyama 13 sayı, 15 ribaundluk double-double performansı ile galibiyetin mimarı olurken, milli basketbolcu Cedi Osman ise 15 sayı, 6 asist ve 2 ribaund ile katkı verdi.

NBA’de günün toplu sonuçları şöyle:

Charlotte Hornets: 107 - New Orleans Pelicans: 112

Philadelphia 76ers: 124 - Detroit Pistons: 92

Washington Wizards: 137 - Indiana Pacers: 123

Boston Celtics: 128 - Orlando Magic: 111

San Antonio Spurs: 129 - Los Angeles Lakers: 115

Toronto Raptors: 104 - Atlanta Hawks: 125

Memphis Grizzlies: 96 - Houston Rockets: 103

Phoenix Suns: 122- New York Knicks: 139