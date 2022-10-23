Alperen Ocakları'nda görev değişimi

Alperen Ocakları İzmit İlçe Başkanı Zafer Güler, görevini Hodri Meydan taraftar grubu başkanlarından Fuat Çelik’e devretti.

Alperen Ocakları İzmit İlçe Başkanlığı’nda devir teslim töreni gerçekleşti. 15 aydır başkanlık görevini yürüten Zafer Güler, düzenlenen programla koltuğunu Kocaelispor taraftar grubu Hodri Meydan başkanlarından Fuat Çelik’e devretti.

"Türkiye’nin en büyük aşevini yapmayı planlıyoruz"

Törende konuşan Alperen Ocakları Kocaeli İl Başkanı Cüneyt Engin, "Zafer Güler kardeşime bugüne kadar vermiş olduğu emeklerden dolayı teşekkür ederim. Fuat Çelik’in de bundan sonraki süreçte bu görevi layığıyla yapacağından hiç şüphemiz yoktur. Şehit liderimiz Muhsin Yazıcıoğlu’nun bize bırakmış olduğu bu tertemiz davayı gütmek bizim için onurdur, şereftir. Allah’ın izniyle kadromuz her gün genişliyor, bundan sonra güzel işler yapacağız. Şuan Türkiye’nin en büyük aşevini yapmayı planlıyoruz. Umuttepe kampüsünün B kapısının altında 500 metrekarelik bir kapalı alan tuttuk, burada Allah nasip edere günde 5 bin kardeşimize ücretsiz yemek vermeyi planlıyoruz. Vatanına milletine bağlı gençler yetiştirmek istiyoruz. Kompleksimizde günlük 5 bin ücretsiz yemeğimiz bunun beraberinde PS5, bilardo ve oyun salonumuz olacak. İkici aşevimizi de Allah’ın izniyle Gebze’de açmayı planlıyoruz. Orada da günlük 2 bin öğrencimize çorba ikramımız olacak" dedi.

"Bu bir bayrak yarışıdır"

15 aydır yürüttüğü Alperen Ocakları İzmit İlçe Başkanlığı görevinin sonuna gelen Zafer Güler, "Bu bir bayrak yarışıdır, bizimde görevimiz buraya kadarmış ama bizim davamızda küsmek, yılmak ve yıkılmak yoktur. Her daim daha da güçlendik. Yıkmaya çalışanlar oldu, onlara karşı yılmadık. Şehit liderimiz Muhsin Yazıcıoğlu gibi dimdik durmayı bildik. Bizim derdimiz eğri giden bu dünya da dimdik nesiller yetiştirmektir. 15 aydan beri de çok şükür bu nesillerin peşinde onlara abilik yaptık, kardeşlik yaptık, önderlik yaptık. Bu saatten sonra da Allah izin verirse ocak kültürümüzü, ocak da aldığımız terbiyeyi partiye taşımayı hedefledik. Derince İlçe Başkanlığında görev almak için değerli başkanımız Kaan Şengil’den icazet aldık. Bu saatten sonra Derince de görevlerimize devam edeceğiz. Bu saatten sonra siyaset arenasında şehit liderimiz gibi dimdik olacağız. Bu bir ayrılık değildir" diye konuştu.

"Bu koltuk boş kalmasın bunu buraya koyalım diye hata yapmadık"

Büyük Birlik Partisi Kocaeli Koordinatörü Metehan Küpçü ise "Elhamdülillah odalara sığmayacak, sokaklara sığmayacak kadar kalabalığa sahibiz. Çok şükür bize inanıp bu şekilde bizlerle beraber olduğunuz için öncelikle hepinize şükranlarımı sunuyorum. İyi ki varsınız. Görevi devreden Zafer kardeşimize bugüne kadar ki emeklerinden dolayı teşekkür ediyorum. Görevi devir alan Fuat başkanımıza da başarılar diliyorum. İzmit çok farklı bir yere doğru gidiyor. Büyük Birlik Partisi ve Alperen Ocakları adına bunu ben yaşıyorum görüyorum, sizlerde görüyorsunuzdur, hissediyorsunuzdur. İnşallah daha da güzel olacak. Sizlerden tek bir isteğimiz var. Bu ocaklar sizin evleriniz. Evlatlarınızı, yeğenlerinizi, komşularınızı buralara emanet edin. Buralarda büyüsünler, buraların kültürünü alsınlar. Buradaki amaç, geçmişini bilen ve geleceğine yön veren gençleri bir araya getirip yarınlarımızı onlara emanet etmektir" ifadelerini kullandı.