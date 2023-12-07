Alperen Ocakları Yönetimi MHP'ye geçti

Silivri Alperen Ocakları Başkanı Ömer Topkaya, yönetimiyle birlikte MHP'ye üye oldu.

Alperen Ocakları Yönetimi MHP'ye geçti
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
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sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
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Silivri Alperen ocakları Başkanı Ömer Topkaya, yönetimiyle birlikte geçtiğimiz gün MHP Silivri İlçe Başkanlığına giderek üye oldu. Ömer Topkaya'ya rozetini İlçe Başkanı Zafer Yalçın taktı. Yalçın, "Sonsuz bağlılık, vazgeçilmez yemin, hiç bitmeyecek azimle partimize yeni üyeler katmaya devam ediyoruz. Teşkilatımıza Alperen Ocakları Başkanı Sayın Ömer Topkaya ve yönetimi  üye olmuştur. Hayırlı olsun" paylaşımında bulundu. 

Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman