Alperen Ocakları Yönetimi MHP'ye geçti
Silivri Alperen Ocakları Başkanı Ömer Topkaya, yönetimiyle birlikte MHP'ye üye oldu.
Silivri Alperen ocakları Başkanı Ömer Topkaya, yönetimiyle birlikte geçtiğimiz gün MHP Silivri İlçe Başkanlığına giderek üye oldu. Ömer Topkaya'ya rozetini İlçe Başkanı Zafer Yalçın taktı. Yalçın, "Sonsuz bağlılık, vazgeçilmez yemin, hiç bitmeyecek azimle partimize yeni üyeler katmaya devam ediyoruz. Teşkilatımıza Alperen Ocakları Başkanı Sayın Ömer Topkaya ve yönetimi üye olmuştur. Hayırlı olsun" paylaşımında bulundu.