Alperen Şengün'den Chicago Bulls karşısında triple-double

NBA’de Houston Rockets, deplasmanda karşılaştığı Chicago Bulls’a 132-124’lük skorla yenilirken, milli basketbolcu Alperen Şengün 33 sayı, 13 ribaund ve 10 asistle triple-double yaptı.

Amerikan Basketbol Ligi’nde (NBA) normal sezon heyecanı 10 karşılaşmayla devam etti. Milli basketbolcu Alperen Şengün’ün formasını giydiği Houston Rockets, konuk olduğu Chicago Bulls’a 132-124 mağlup oldu. Bu sezon 29. galibiyetini elde eden Chicago Bulls’ta Collin Sexton 25, Matas Buzelis da 23 sayıyla oynadı. Sezonun 28. mağlubiyetini yaşayan Rockets’ta ise Kevin Durant 40, Amen Thompson 23 sayı üretti. Karşılaşmada yaklaşık 38 dakika süre alan Alperen Şengün, 33 sayı, 13 ribaund, 10 asist, 2 top çalma ve 2 blokla triple-double yaptı. Alperen, bu sezon 4. kez triple-double performansı sergiledi.

Adem Bonalı 76ers, Oklahoma City Thunder’a yenildi

Batı Konferansı lideri Oklahoma City Thunder, milli basketbolcu Adem Bona’nın formasını giydiği Philadelphia 76ers’ı 123-103’lük skorla yendi. Bu sezon 57. galibiyetini alan Thunder’da Shai Gilgeous-Alexander 22, Jalen Williams ve Jaylin Williams 18’er sayı kaydetti. 33. yenilgisini yaşayan 76ers’ta ise VJ Edgecombe 35 ve Trendon Watford 15 sayı üretti. Milli basketbolcu Adem Bona ise mücadeleyi 3 sayı, 5 ribaund, 3 asist, 1 top çalma, 2 blokla tamamladı.

NBA’de günün toplu sonuçları şöyle:

Detroit Pistons: 113 - Los Angeles Lakers: 110

Orlando Magic: 126 - Indiana Pacers: 128

Philadelphia 76ers: 103 - Oklahoma City Thunder: 123

Miami Heat: 111 - San Antonio Spurs: 136

Atlanta Hawks: 146 - Memphis Grizzlies: 107

Chicago Bulls: 132 - Houston Rockets: 124

Utah Jazz: 127 - Toronto Raptors: 143

Dallas Mavericks: 131 - Golden State Warriors: 137

Portland Trail Blazers: 134 - Brooklyn Nets: 99

LA Clippers: 129 - Milwaukee Bucks: 96