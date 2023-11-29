Alperen Şengün'den Dallas potasına 31 sayı

NBA'de milli basketbolcu Alperen Şengün'ün formasını giydiği Houston Rockets deplasmanda karşılaştığı Dallas Mavericks'e 121-115'lik skorla yenildi. Houston'da Alperen 31 sayı, 9 ribaund, 6 asist ve 1 blok ile oynadı ve takımının en skoreri oldu.

Alperen Şengün'den Dallas potasına 31 sayı
Editör
EditörEditör
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sina pırlanta
sina pırlanta
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NBA’de milli basketbolcu Alperen Şengün’ün formasını giydiği Houston Rockets deplasmanda karşılaştığı Dallas Mavericks’e 121-115’lik skorla yenildi. Houston’da Alperen 31 sayı, 9 ribaund, 6 asist ve 1 blok ile oynadı ve takımının en skoreri oldu.

NBA’de normal sezon 8 karşılaşma ile devam etti. Milli oyuncu Alperen Şengün’ün formasını giydiği Houston Rockets konuk olduğu Dallas Mavericks’e 121-115’lik skorla mağlup oldu ve bu sezon 7. yenilgisini aldı. Ligdeki 11. galibiyetini elde eden Dallas’ta Luka Doncic 41 sayı, 9 asist ve 9 ribaund, Kyrie Irving 27 sayı, 5 asist ve Derrick Jones Jr. da 15 sayı, 6 ribaund ile oynayarak galibiyette büyük rol oynadı. Houston’da ise 35 dakika parkede kalan Alperen Şengün 31 sayı, 9 ribaund, 6 asist ve 1 blok ile oynayarak takımının en skorer ismi oldu. Houston’da ayrıca Dillon Brooks ile Jabari Smith Jr. da 16’şar sayı ile katkı verdi.

Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman

NBA’de günün toplu sonuçları şöyle:

Boston Celtics: 124 - Chicago Bulls: 97

Cleveland Cavaliers: 128 - Atlanta Hawks: 105

Miami Heat: 124 - Milwaukee Bucks: 131

New York Knicks: 115 - Charlotte Hornets: 91

Brooklyn Nets: 115 - Toronto Raptors: 103

Minnesota Timberwolves: 106 - Oklahoma City Thunder: 103

Dallas Mavericks: 121 - Houston Rockets: 115

Sacramento Kings: 124 - Golden State Warriors: 123