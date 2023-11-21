Alperen Şengün'ün 30 sayılık double-double performansı galibiyete yetmedi

NBA'de Houston Rockets, konuk olduğun Golden State Warriors'a 121-116'lık skorla mağlup olarak son 3. maçından da sahadan yenilgiyle ayrıldı. Rockets'ta 30 sayı, 13 ribaund, 5 asist, 1 blok ve 1 top çalmayla double-double yapan milli basketbolcu Alperen Şengün'ün performansı galibiyet için yeterli olmadı.

Alperen Şengün'ün 30 sayılık double-double performansı galibiyete yetmedi
Editör
EditörEditör
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sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
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Proline
Proline

NBA’de Houston Rockets, konuk olduğun Golden State Warriors’a 121-116’lık skorla mağlup olarak son 3. maçından da sahadan yenilgiyle ayrıldı. Rockets’ta 30 sayı, 13 ribaund, 5 asist, 1 blok ve 1 top çalmayla double-double yapan milli basketbolcu Alperen Şengün’ün performansı galibiyet için yeterli olmadı.

Amerikan Basketbol Ligi’nde (NBA) normal sezon 8 karşılaşmayla devam etti. Batı Konferansı ekibi Houston Rockets, Golden State Warriors’a konuk olduğu maçta sahadan 121-116’lık skorla sahadan mağlup ayrıldı. 6 maç sonra galibiyette tanışan Golden State Warriors’da Stephen Curry 32 sayı, 5 ribaund, 1 asist ile takımına galibiyeti getiren isim odu. Konuk ekipte 37 dakika parkede kalan milli basketbolcu Alperen Şengün, kaydettiği 30 sayı, 13 ribaund, 5 asist, 1 blok ve 1 top çalmayla mücadeleyi double-double ile tamamlarken, bu performansı galibiyet için yeterli olmadı.

Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman

Gecenin toplu sonuçları şöyle:

Charlotte Hornets: 121 - Boston Celtics: 118

Detroit Pistons: 103 - Denver Nuggets: 107

Washington Wizards: 129 - Milwaukee Bucks: 142

Chicago Bulls: 100 - Miami Heat: 118

Minnesota Timberwolves: 117 - New York Knicks: 100

New Orleans Pelicans: 129 - Sacramento Kings: 93

San Antonio Spurs: 99 - Los Angeles Clippers: 124

Golden State Warriors: 121 - Houston Rockets: 116