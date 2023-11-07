Alperen Şengün'ün kariyer rekoru kırdığı maçta Houston kazandı

NBA’de Houston Rockets, konuk ettiği Sacramento Kings’i 122-97’lik skorla yenerek üçüncü galibiyetini aldı. Rockets’ta 17 sayı, 12 asist ve 8 ribaundla oynayan milli basketbolcu Alperen Şengün, galibiyette önemli pay sahibi oldu. Milli basketbolcu, ayrıca yaptığı 12 asistle kariyer rekoru kırdı.

Amerikan Basketbol Ligi’nde (NBA) normal sezon 12 karşılaşmayla devam etti. Batı Konferansı ekibi Houston Rockets, konuk ettiği Sacramento Kings’i 122-97’lik skorla mağlup etti. Houston’da 23 sayıyla mücadele eden Jalen Green, maçın en skorer oyuncusu oldu. Ev sahibinde milli basketbolcu Alperen Şengün de 17 sayı, 12 asist, 8 ribaund ve 1 top çalmayla oynadı. Alperen, kaydettiği 12 asistle kariyer rekoru kırdı. Sacremento’da ise Keon Ellis’in 15, Kevin Huerter’in de 13 sayısı yeterli olmadı. Bu sonuçla Houston üçüncü galibiyetini alırken, Sacramento dördüncü yenilgisini yaşadı.

Joel Embiid’den 48 sayı

Doğu Konferansı ekibi Philadelphia 76ers, sahasında Washington Wizards’ı 146-128’lik skorla mağlup etti. Philadelphia’da 48 sayı, 11 ribaund ve 6 asistle mücadele eden Joel Embiid, galibiyetin mimarı oldu. 76ers forması giyen milli basketbolcu Furkan Korkmaz da 1 sayı, 3 ribaund ve 2 asistle oynadı. Wizards’ta ise Kyle Kuzma’nın 28 sayısı mağlubiyeti engelleyemedi.

NBA’de gecenin toplu sonuçları şöyle:

Detroit Pistons: 109 - Golden State Warriors: 120

Indiana Pacers: 152 - San Antonio Spurs: 111

Orlando Magic: 102 - Dallas Mavericks: 117

Philadelphia 76ers: 146 - Washington Wizards: 128

Brooklyn Nets: 125 - Milwaukee Bucks: 129

Miami Heat: 108 - Los Angeles Lakers: 107

New York Knicks: 111 - LA Clippers: 97

Chicago Bulls: 130 - Utah Jazz: 113

Houston Rockets: 122 - Sacramento Kings: 97

Minnesota Timberwolves: 114 - Boston Celtics: 109

Oklahoma City Thunder: 126 - Atlanta Hawks: 117

Denver Nuggets: 134 - New Orleans Pelicans: 116