Alperen Şengün, yükselen formu sürüyor

NBA'de Houston Rockets forması giyen milli basketbolcu Alperen Şengün, bu sezon oynadığı 6 lig maçında ortalama 31,5 dakika sahada kalırken, maç başına 18,2 sayı, 8,5 ribaund, 7 asist ve 1 top çalma istatistiği yakaladı.

Alperen Şengün, yükselen formu sürüyor
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sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
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Proline

NBA’de Houston Rockets forması giyen milli basketbolcu Alperen Şengün, bu sezon oynadığı 6 lig maçında ortalama 31,5 dakika sahada kalırken, maç başına 18,2 sayı, 8,5 ribaund, 7 asist ve 1 top çalma istatistiği yakaladı.

Milli basketbolcu Alperen Şengün, Amerika Basketbol Ligi olan NBA’deki 3. sezonunda performansını arttırmaya devam ediyor. Houston Rockets forması giyen 21 yaşındaki pivot, bu sezon 6 maçta ortalama 31,5 dakika süre alırken, maç başına ortalama 18,2 sayı, 8,5 ribaund, 7 asist ve 1 top çalma istatistiği yakaladı. Oynadığı 6 maçın, 2’sinde mücadeleyi double-double yaparak tamamlayan Şengün, ligde son oynadıkları Sacramento Kings karşısında yaptığı 12 asist ile kariyer rekorunu kırdı.

Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman

Houston Rockets, ligde oynadığı ilk 3 maçında mağlup olurken, son oynadığı 3 maçta ise sahadan galibiyetle ayrıldı.

Alperen’li Houston, yarın TSİ 04.00’de Los Angeles Lakers’ı konuk edecek.