Alperenlerden hayır lokumu
Alperenler, Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici'nin kalp krizi sonucu 89 yaşında vefat eden babası emekli imam hatip Ali İhsan Destici'nin hayrına lokum ikramında bulundu.
Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici'nin kalp krizi sonucu 89 yaşında vefat eden babası emekli imam hatip Ali İhsan Destici'nin ruhu için bugün Cuma namazı sonrasında lokum ikramında bulundu.
Alperenler “Genel başkanımız sayın Mustafa Destici’nin merhum babası Ali ihsan Destici‘nin hayrına cuma namazı çıkışında lokum ikramında bulunduk. Merhum hocamıza Allah’tan rahmet geride kalan ailesine sabırlar diliyoruz” ifadelerini kullandı.