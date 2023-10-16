Türkiye Kadınlar 1. Voleybol liginde mücadele eden ALS Voleybol hedefine emin adımlarla ilerliyor. Ligde ilk iki maçlarını kazandıkları için mutlu olduğunu vurgulayan ALS Voleybol Kulüp Menajeri Ayşin Yardımcı, “Bu yıl hedefimiz Sultanlar Ligi’ne çıkmak" dedi.

Oluşturduğu güçlü kadrosu ve deneyimli antrenörler ile bu yılki hedefini Sultanlar Ligi olarak belirleyen başkent temsilcisi ALS Voleybol lige hızlı bir başlangıç yaptı. Kulüp Başkanlığını Ali Songur, başantrenörlüğünü Koray Yardımcı, menajerlik görevini ise Ayşin Yardımcı’nın üstlendiği ALS Voleybol, KFC Kadınlar 1. Ligi B grubunda Nicer Otel’in ardından bu hafta da Tarsus Belediyesi’ni 3-0 yenerek grubunda liderlik koltuğuna oturdu.

Kulüp menajeri Ayşin Yardımcı, bu yıl hedefe ulaşacak bir takım kurduklarını ifade ederek, “Bu yıl hedefimiz Sultanlar Ligi’ne çıkmak. Bunun için hem teknik kadromuzu hem de kadromuzu güçlü oluşturduk. İlk iki maçımızı kazandık ve hedefimize doğru ilerliyoruz” dedi.