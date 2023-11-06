ALS Voleybol yoluna emin adımlarla ilerliyor

Türkiye Voleybol Federasyonu Kadınlar 1. Ligi’nde mücadele eden ALS Voleybol, 5 haftada 4. galibiyetini elde etti.

TVF Kadınlar 1. Ligi 5. haftasında ALS Voleybol, deplasmanda Merinos’u 3-0 mağlup etti. Ligde 5 maçta 4. galibiyetini alan başkent temsilcisi, genç ve dinamik kadrosuyla da dikkat çekiyor. Ligin en genç teknik ekibi ve sporcu grubuna sahip kulübün hedefi Sultanlar Ligi’ne çıkmak. Başantrenörlüğünü Koray Yardımcı’nın yaptığı kulüpte Yardımcı antrenör olarak spor bilimci Dr. Emre Altundağ, Kaan Karadaş ve Faruk Altunay görev yapıyor.

Merinos deplasmanından 3 puan ile dönmenin mutluluğunu yaşadıklarını ifade eden Koray Yardımcı, “Takımımız dördüncü galibiyetini elde etti. Bizim için her maç önemli ve kazanmak istiyoruz. Kulüp olarak bir hedefimiz var ve hedefimize emin adımlarla ilerliyoruz. Başta sayın başkanımız ve yönetimimize bizleri yalnız bırakmadığı için teşekkür ediyoruz” diye konuştu.