Alt yapı çalışmaları son hızla devam ediyor

Bilecik'in Gölpazarı ilçesinde alt yapı çalışmaları devam ediyor.

Alt yapı çalışmaları son hızla devam ediyor
Editör
EditörEditör
TAKİP ET Google News ile Takip Et
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
Proline
Proline
Proline
Proline

Bilecik’in Gölpazarı ilçesinde alt yapı çalışmaları devam ediyor.

Gölpazarı’nda bulunan Orta Mahalle Veli Paşa Caddesi 37. Sokak’ta alt yapı ve deplase çalışmalarına başlandı. Tüm Gölpazarı’nda bulunan mahalle, sokak ve caddelerde alt yapı yenileme çalışması devam ediyor. Gölpazarı Belediye Başkanı Hayri Suer çalışamalar hakkında bilgi vererek, "Gölpazarı halkı için herhangi bir sorunla karşılanmaması adına tüm çalışmalarımız devam ediyor. Ben de çalışmaların yakın takipçisiyim. Alt yapı sorunlarının tamamen ortadan kalkması için son hızla devam ediyoruz. Önümüz kış. Yaşayacağımız sorunlara karşı şimdiden tedbirleri almalıyız ki kışın herhangi bir sorun bizi zor durumda bırakmasın’’ ifadelerini kullandı.