Altan Atar'ın ismi o parkta yaşatılacak

Bilecik Belediyesi Mayıs ayı belediye meclis toplantısı, Belediye Başkan V. Melek Mızrak Subaşı başkanlığında yapılırken, geçtiğimiz yıl trafik kazası sonucu hayatını kaybeden Altan Atar’ın ismi bir parka verildi.

Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezinde gerçekleştirilen toplantıda 4 gündem maddesi görüşüldü. Bilecik Belediyesi sosyal medya hesaplarında canlı yayınlanan meclis toplantısı, parti grup sözcülerinin açıklamalarıyla başladı. 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 18’inci maddesinin 1’inci fıkrasının (b) bendine istinaden Belediye Başkanlığının 2022 Mali yılı Kesin Hesabının görüşüldüğü toplantıda, 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 18’inci maddesinin 1’inci fıkrasının (l) bendine istinaden Afet İşleri Müdürlüğü biriminin kurulması ve kurulacak bu birimi sevk ve idare etmek üzere 1 adet 1’inci derece Afet İşleri Müdürü kadrosunun ihdası konusunun görüşülerek karara bağlandı.5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 18’inci maddesinin 1’inci fıkrasının (n) bendi ve 81’inci maddesine istinaden Bilecik merkez, İsmetpaşa Mahallesi, Çağdaş Sokak, 59 ada 1 parsel üzerinde bulunan parka Altan Atr Parkı adının verilmesi konusunun görüşüldü. Görüşme sonrasında söz konusu parkın adının Altan Atar isminin verilmesi oy birliğiyle kabul edildi. Toplantının son gündem maddesi olarak, 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 9’uncu maddesine istinaden Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesinin tek bir mahalle sınırı içerisinde kalabilmesi amacıyla mahalle sınırının güncellenmesi konusu detaylı görüşülmek üzere İmar Komisyonuna sevk edildi.