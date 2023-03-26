Altay Bayındır, İsmail Yüksek ve Mehmet Zeki Çelik'e Bursaspor forması hediye edildi

Bursaspor Başkanı Ömer Furkan Banaz, Bursa'da oynanacak olan Hırvatistan maçı için Bursa'da bulunan A Milli Takım'ın Bursalı oyuncularına jest yaptı. Başkan Banaz, yeşil-beyazlı takımın altyapısında yetişen Altay Bayındır, Mehmet Zeki Çelik ve İsmail Yüksek'e Bursaspor forması hediye etti.

Altay Bayındır, İsmail Yüksek ve Mehmet Zeki Çelik'e Bursaspor forması hediye edildi
Editör
EditörEditör
TAKİP ET Google News ile Takip Et
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
4d
4d
4d
4d

Bursaspor Başkanı Ömer Furkan Banaz, Bursa’da oynanacak olan Hırvatistan maçı için Bursa’da bulunan A Milli Takım’ın Bursalı oyuncularına jest yaptı. Başkan Banaz, yeşil-beyazlı takımın altyapısında yetişen Altay Bayındır, Mehmet Zeki Çelik ve İsmail Yüksek’e Bursaspor forması hediye etti.

2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri’ndeki ikinci maçında Bursa Büyükşehir Belediyesi Stadyumu’nda Hırvatistan’ı konuk edecek A Milli Takım, bu maçın hazırlıklarına Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri’nde gerçekleşen antrenman ile başladı. Antrenman öncesinde Bursaspor Başkanı Ömer Furkan Banaz, Türkiye Futbol Federasyonu Milli Takımlar Sorumlusu Hamit Altıntop ve A Milli Futbol Takımı’nın Teknik Direktörü Stefan Kuntz’a çiçek takdim etti. Başkan Banaz ayrıca yeşil-beyazlı takımın altyapısından yetişen Altay Bayındır, Mehmet Zeki Çelik ve İsmail Yüksek’e Bursaspor forması hediye etti.