Türkiye’nin milli ve özgün imkanlarıyla üretilen Altay tankı TEKNOFEST’te sergilendi.

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi Başkanlığı projesiyle BMC Savunma tarafından Türkiye’nin milli ve özgün imkanlarıyla üretilen Altay tankı, TEKNOFEST-2023’te vatandaşlarla buluştu. Altay tankında HAVELSAN geliştirilen sistemleri de yer alıyor.

Altay tankındaki HAVELSAN sistemlerini anlatan HAVELSAN Eğitim Hizmetleri ve Entegre Lojistik Destek Grup Müdürü Oktay Tuncer, “Biliyorsunuz Altay tankı uzun bir gelişim sürecini takip etti. Şu anda 2 adet test maksadıyla Türk Silahlı Kuvvetlerin envanterine kazandırıldı. Biz HAVELSAN olarak Altan tankının geliştirilmesinden ziyade biz bu tankın gelecekteki eğitiminin etkinliğini artıracak çözümler geliştiriyoruz. Tank silah sistemi olarak muharebe sahasında önemli bir fonksiyonu var. Ateş güç etkisi, zırh koruması, darbe etkisi olan taarruz silahı olarak ana silah sistemimizdir. Biz gelecekte Altay tankının seri üretimi başladığında veya Silahlı Kuvvetleri envanterine girdiği anda bununla ilgili mürettebatın etkinlik eğitimini sağlayacak çözümler geliştiriyoruz. Şu anda ilgili firmayla yürütülen bir projemiz var. Tank mürettebatında nişancısı var. Doldurucusu var. Sürücüsü ve komutanı var. Bu 4 kişinin birbirleriyle etkileşim içerisinde muharebe görevlerine hazırlanabilmesi için eğitimlerin de barış zamanında etkinlikle yapılmasını bekliyoruz. Tankı kullanmadan tankın muharebeye hazırlık seviyesini düşürmeden tankı kullanırcasına gerçekçi bir eğitim ortamında mürettebatı ve mürettebatın yanında tankın bakımından sorumlu olan personelin eğitimini sağlayacak çözümlere katkıda bulunuyoruz” diye konuştu.

“Mürettebatın tank görevdeyken birbirleriyle iletişim içinde olması gerekiyor”

Personele verilen eğitimlerin savaş zamanında silahları kullanmada etkin rol oynadığından bahseden Tuncer, “HAVELSAN olarak entegre eğitim sistemleri simülatörler, simülasyon sistemleri konusunda bugün bölgesel olarak, küresel olarak da belli bir iddiamız var. Bu konuda zaten Kara Kuvvetlerinde çeşitli birimlerine, Deniz, Hava Kuvvetlerine bu eğitim sistemlerimizin yapılması. Atış kontrol sistemini ayrı bir ünite olarak düşünün, mesela içerisinde yangın söndürme sistemleri var. Onun nasıl çalışacağını nasıl işlediğini teknik konudaki bakım yeterliliğini artırmak için onu gerçek bir tankta nasıl çalışıyorsa onun bir aparatını yapıyoruz. Teknik bakımdan o bileşenin teknik özelliklerini öğrenebilsin. Bir de mürettebatın tank görevdeyken birbirleriyle iletişim içinde olması gerekiyor. Yani aynı anda nişancının doldurucunun yapacağı eğitim konuları var. Onları da böyle bir entegre ortamda sunuyoruz. Hem mürettebatın hem de teknik personelin barış zamanındaki eğitimini sağlıyoruz. Eğitim olmazsa muharebe sahasında bu silah etkin olarak kullanılmaz. Silah sistemine sahip olmak başka bir şey, silah sistemini eğitimli personelle eğitimli mürettebatla istenen hedeflere yönelterek muhaberede etkinlikle kullanmak başka bir şey. Dolasıyla siz barış zamanında gerekli eğitimi yapamazsanız savaş zamanında da bu silahları etkinlikle kullanamazsınız” dedi.