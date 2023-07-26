Altay tankı ve güç grubu İDEF'te

Türkiye’nin milli ve özgün imkanlarıyla üretilen Altay tankı ve güç grubu İDEF 2023 Fuarı’nda sergileniyor. BMC Savunma Genel Müdürü Mehmet Karaaslan, “Hedefimiz 2024 yılı sonuna kadar Altay tankıyla ilgili testleri tamamlayıp fabrikayı da aynı süreç içinde hazır edip seri üretime başlamak. 2025 yılı içinde de ordumuzun hizmetine yeni Altay’ları sunmak” dedi.

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi Başkanlığı projesiyle BMC Savunma tarafından Türkiye’nin milli ve özgün imkanlarıyla üretilen Altay tankı ve güç grubu İDEF 2023’te yerini aldı. Altay tankı hakkında bilgi veren BMC Savunma Genel Müdürü Mehmet Karaaslan, “Altay tankının 14 tane sistemini yerlileştirdik. İlk planlanan ve üzerinde tasarımı yapılan Altay’ın muharebe sahasının ihtiyaçları doğrultusunda birçok geliştirme yapılmış ve birçok sisteminin de yerlileştirildiği tanklar. Dolayısıyla bu tankların kullanıcıyla birlikte yeniden bazı testlerin yapılması gerektiğini konuşmuştuk. Bu testlerde bir plan çerçevesinde şu anda devam ediyor. 2024 yılı içinde kullanıcı ile birlikte bu testlere devam etmeyi ön görüyoruz. Bir taraftan da Altay tankının üretileceği Ankara’da fabrikanın inşaatı başladı. O da planına göre devam ediyor. Hedefimiz 2024 yılı sonuna kadar Altay tankıyla ilgili testleri tamamlayıp fabrikayı da aynı süreç içinde hazır edip seri üretime başlamak. 2025 yılı içinde de ordumuzun hizmetine yeni Altay’ları sunmak. Tankın üzerinde çok önemli 14 tane sistemi yerlileştirdik. İhracat kısıtlarına tabi sistemlerden tankımızı kurtarıyoruz. Ayrıca, muharebe sahasındaki ihtiyaçlar doğrultusunda da üzerine bir çok yeni sistemler eklendi” ifadelerini kullandı.

“Hakları kendimize ait bir tank imal etmek niyetindeyiz”

“Bunun dışında devam eden bizim yerli ve milli güç grubumuz Batu’nun geliştirilme süreci var” ifadelerini kullanan Karaaslan, “Yerli motor ve transmisyonumuzun geliştirilme süreci bu da BMC POWER tarafından yürütülen bir çalışma. O da hızla ilerliyor. Altay tanklarının seri imalatı başladıktan sonra hazır olduğu noktadan itibaren inşallah yerli güç grubunu da tankımıza takıp tamamen bütün kısıtlardan kurtarmak, kendi kontrolümüz altında ordumuzun ihtiyaçları doğrultusunda her türlü yeniliği de üzerine ekleyerek hakları kendimize ait bir tank imal etmek niyetindeyiz” diye konuştu.

“İçerisinde yer alan tüm parçalar Türkiye’de üretiliyor”

Altay tankı için üretilen Batu isimli güç grubu hakkında bilgi veren BMC POWER Direktörü Yılca Barış Sert, “Batu projemiz aslında Altay tankımızın kalbi olan güç grubu şeklinde ortaya çıkmış bir ürünümüz. Bunun içerisinde motorumuz var. Transmisyonumuz var ve aynı zamanda da soğutma paketimizden oluşuyor. Bin 500 beygirlik bir canavar bu. Altay tankının tüm gücü buradan geliyor. Yerli ve milli olması da en önemli özelliği aslında. İçerisinde yer alan tüm parçalar Türkiye’de üretiliyor. Özellikle tasarımının Türkiye’de olması bize büyük bir avantaj sağlıyor” dedi.