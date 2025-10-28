Altay Tankları TSK'nin envanterine dahil oluyor

Seri üretime geçen Altay Tankları bugün Türk Silahlı Kuvvetleri’ne (TSK) teslim edilmeye başlanıyor.

Ankara Uzay ve Havacılık İhtisas Organize Sanayi Bölgesi (HAB) BMC Ankara Tank ve Yeni Nesil Zırhlı Araçlar Üretim Tesisi’nde seri üretime geçen Altay Tankları, bugün Türk Silahlı Kuvvetleri’ne teslim edilmeye başlanıyor.

Adını Kurtuluş Savaşı’nda 5. Süvari Kolordusu’nu komuta eden Fahrettin Altay’dan alan Altay Tankı Türkiye’nin savunma sanayi alanında yer alan en önemli projelerinden biri olarak öne çıkıyor.

TSK, Altay Tankı’na kavuşuyor

Günümüzün ve geleceğin muharebe şartlarına cevap verme vizyonuyla geliştirilen ALTAY Ana Muharebe Tankı Üretim Programının, 9 Kasım 2018 tarihinde Savunma Sanayii Başkanlığı ve BMC arasında imzalanan seri üretim sözleşmesiyle temelleri atıldı. Program kapsamındaki ana yüklenici rolünü üstlenen BMC, sözleşme kapsamında 250 adet Altay Ana Muharebe Tankını üreterek Türk Silahlı Kuvvetleri’ne teslim edecek. Proje kapsamında büyük çoğunluğu yerli olan 200’ye yakın alt yüklenici görev alacak. Bu çerçevede, 23 Nisan 2023 tarihi itibarıyla program doğrultusunda 2 adet Altay Tankı üretilmiş olup testler için Türk Silahlı Kuvvetlerine teslim edildi.

Yerlilik oranı yüksek, gelişmiş silah sistemleri ve yüksek koruma kabiliyetiyle Türkiye’nin vurucu gücünü artıracak

Altay Tankları, yerlilik oranı yüksek, gelişmiş silah sistemleri ve yüksek koruma kabiliyetiyle Türkiye’nin vurucu gücünü artıracak. Yivsiz setsiz 120 mm L55 kalibrelik ana silahı ve en güncel teknolojiye sahip birimlerden oluşan Volkan II Atış Kontrol Sistemi ile teçhiz edilen Altay Tankı, yeni ve modern teknolojiye sahip Atış Kontrol Sistemi ile TSK’ye hizmet verecek.

Sahip olduğu hidropnömatik süspansiyon sistemi sayesinde otomatik palet ayarı ve seviyelendirme yapma özelliğine de sahip olan Altay Tankı, böylece tüm arazi şartlarına üstün bir uyum sağlayarak geniş bir hareket alanı sağlayacak.

Altay Tankı’nın reaktif ve kompozit bileşenlerden oluşan Zırh Sisteminde kullanılan ileri teknoloji zırh malzemeleri ve gelişmiş alt sistemler sayesinde minimum ağırlık ve hacimde yüksek seviyede koruma sağlanırken, aynı zamanda pasif ve reaktif zırhlara ilave olarak, AKKOR Aktif Koruma Sistemi entegrasyonu da yapılarak hibrit koruma konseptine sahip olacak.

Tank Komuta Kontrol Bilgi Sistemi vasıtası ile mürettebatına diğer alt sistemlerden elde edilen bilgileri işleyen Altay Tankı, araç hakkında gerekli bilgileri zamanında sağlayabilecekken diğer tanklar ve daha üst seviyedeki komuta kontrol unsurları ile kesintisiz veri alışverişinde bulunabilecek. Altay Tankı böylece TSK’nın kullandığı diğer komuta kontrol sistemleri ile de uyumlu olarak çalışabilecek.