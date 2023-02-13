Altaylı Eren Erdoğan, depremzedelere yardım için formasını satışa sundu

Altay forması giyen Eren Erdoğan, depremzedelere destek olmak için siyah-beyazlıların, Spor Toto 1. Lig’den Süper Lig’e çıktığı 2020-2021 sezonunda ilk golünü kaydettiği formasını satışa sundu.

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Altay’da forma giyen Eren Erdoğan, merkez üssü Kahramanmaraş olan 7.7 ile 7.6’lık depremlerde 10 ili etkileyen depremin ardından bölgede bulunan vatandaşlara yardım etmek amacıyla kendisi için manevi değeri olan formasını satışa çıkardı. Genç oyuncu, siyah-beyazlı ekibin şampiyon olduğu 2020-2021 sezonunda kendisinin ilk golünü kaydettiği klasik çubuklu formasını satışa sundu. Öte yandan satıştan gelecek paranın AFAD’a bağışlanacağı öğrenildi.