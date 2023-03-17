Altı katlı binanın perde betonunun kesilmek istenmesi böyle görüntülendi

Tekirdağ’ın Çerkezköy ilçesi Fatih Mahallesi Aydoğdu Sokak’taki altı katlı bir binanın altındaki dükkanın bodrum katına kaçak kapı açmaya çalışan kişiler komşularının uyarılarına kulak asmayınca, olay yerine giden gazetecilerin olayı görüntülemesi bile perde duvarı keserek kapı açmaya çalışan vatandaşları işlerinden alıkoymadı.

6 Şubat’ta merkez üssü Kahramanmaraş olan ve 11 ilde binlerce evin yıkımına ve binlerce insanın ölümüne sebep olan depremlerin ardından, binaların kolonlarını kesildiği iddialarının en bariz örneği Tekirdağ’ın Çerkezköy ilçesinde kameralara yansıdı. İddiaya göre, bir yandan binanın perde betonunu kesmeye çalışanlar, diğer yandan önceden verdikleri sipariş demir kapıyı binanın önüne getiren demirci bina önünde zabıtaları görünce neye uğradığını şaşırdı. Kaçak depo kapısını, binanın perde betonu keserek açmaya çalışan iki kişi ve depo sorumlusu olduğu iddia edilen yabancı uyruklu bir kişiyi tespit eden Çerkezköy Belediyesi zabıta ekipleri, şahıslar hakkında "İmar Kanunu’na aykırı işlem yapmak"tan tutanak tuttu.

Onlarca insanın yaşadığı altı katlı binada bina sakinleri durumu görmezlikten gelirken, çevredeki duyarlı vatandaşların ihbarıyla gazetecilerin olay yerine gelmesi sonrası bir gazetecinin ’Perde beton mu kesiliyor?’ sorusu üzerine, betonu kesen usta gazeteciye tepki göstermeye çalışarak, kameranın kapatılmasını istedi.

Depoya kapı açmaya çalışan dükkan sahipleri, demirciden sipariş verdikleri kapıyı da hazır tutarlarken, olayda karşılarında zabıtayı gören inşaatçılar, beton delici ve matkapları arabalarına koyarak olay yerinden uzaklaştı. Çerkezköy Belediye Başkanı Vahap Akay da yaşanan olay sonrası İmar Kanunu’na aykırı şekilde binada yapılan tadilatı durdurduklarını, olayla ilgili çok yönlü soruşturma başlattıklarını, bilgilerle ilgili gerekli adli ve idari işlem yapacaklarını ifade etti.

Olay sonucu, altı katlı 15 dairenin bulunduğu binada açmayı planladıkları yer için kapıcının getirdiği kapı da ortada kaldı.