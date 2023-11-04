Altı kişinin öldüğü sahte içki davasında savcı 15 yıl hapis istedi,

Bursa’da 6 kişinin sahte içkiden zehirlenerek hayatını kaybetmesine ilişkin davada mütalaasını açıklayan Cumhuriyet Savcısı, 3 sanıktan birinin 15 yıla, birinin de 5 yıla kadar hapsini talep etti. Bursa 9. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmada, "kasten öldürme" ve "kasten öldürmeye teşebbüs" suçlarından yargılanan tutuklu sanık Kamil Cihat İşcen, tutuksuz sanık Raif Aytaç Uzcan, ölenlerin yakınları ve taraf avukatları hazır bulundu. Bu davanın başka bir suçtan tutuklu sanığı Oktay Yüce ise duruşmaya katılmadı.

Cumhuriyet Savcısı esas hakkındaki mütalaasında Kamil Cihat İşcen’in Bülent D, Erhan S, Erol O, Mahmut A, Necip Ç. ve Şakir Ç’nin ölümüne neden olduğu gerekçesiyle "taksirle ölüme neden olma" suçundan 15 yıla, Raif Aytaç Uzcan’ın ise "suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme" suçundan 5 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını talep etti. Savcı, Oktay Yüce ve Raif Aytaç Uzcan’ın diğer suçlardan ise beraatlerine karar verilmesini istedi. Şikayetlerinin devam ettiğini belirten maktullerin yakınları, sanıkların cezalandırılmasını istedi.

Savunmasını yapan Raif Aytaç Uzcan, sahte içkileri gizleme gibi bir niyetinin olmadığını belirterek, "Hastanede Kamil Cihat İşcen bana ’Bunları senin evine götürelim’ dedi. Çağrı ile benim eve götürmüştük. Hayatını kaybedenleri duyduktan sonra polislere kendim teslim ettim. Mahkemeden beraatimi talep ederim." dedi.

Sanık Kamil Cihat İşcen de beraat talebinde bulunarak, "Alkolün sadece kullanıcısıyım. Kardeşimi kaybettim. Benim bir tek Allah’ım var. Sizin vereceğiniz cezaya razıyım” dedi

Sanığın tutukluluğunun devamına karar veren mahkeme heyeti, avukatların süre talebini kabul ederek duruşmayı erteledi.