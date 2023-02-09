Altıeylül Belediyesi ekipleri enkazdan 2 kişiyi çıkardı

Balıkesir Altıeylül Belediyesi bünyesinde deprem bölgesine arama-kurtarma faaliyetlerini icra eden ekipler, Hatay’da iki kişiyi enkazdan çıkardı. Altıeylül Belediyesi ekipleri, 10 yaşındaki Mehmet ile 35 yaşındaki Ala’yı enkazdan sağ olarak çıkarmayı başardı.

Altıeylül Belediyesi Arama-Kurtarma ekipleri, depremin dördüncü gününde 10 yaşındaki Mehmet ve 35 yaşındaki Ala’yı enkaz altından çıkardı. Yaralı olarak enkazdan Altıeylül Belediyesi ekipleri tarafından çıkarılanlar, ambulansla sağlık merkezine götürüldü.

Altıeylül Belediyesi bu güzel haberi sosyal medya hesaplarından yayınladı. Belediye Başkanı Hasan Avcı da Hatay’da görev yapan arama kurtarma ekiplerini, enkaz altından çıkardıkları yaralılar için tebrik etti. Başkan Avcı, Altıeylül ekiplerinin deprem bölgesinde arama kurtarma faaliyetlerine 24 saat esasıyla devam ettiğini bildirdi.