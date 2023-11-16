Altıeylül Belediyesi gençlerin de yanında

Altıeylül Belediyesi’ne bağlı Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü, genç öğrenciler için düzenlemiş olduğu programda sınav öncesi motivasyon, sınav stresi ve kaygılarını giderme konusunda eğitim verdi.

Balıkesir Üniversitesi Psikoloji Bölümünün öğrencisi olan psikologlar, Altıeylül Belediyesi’ne bağlı Plevne Mahallesi’nde bulunan İsmail Akçay Parkı ve Millet Kıraathanesi’nde bir araya geldi.

Haftada 1 gün toplanarak öğrenciler için sınav kaygıları konusunda bilgi veren psikoloji bölümü öğrencileri; uyguladıkları sınav taktiklerini belirtip, sınava girmeden önce nasıl bir psikolojiye sahip olmaları gerektikleri konusunda bilgiler verdi.

İlk toplantıda üniversite sınavına hazırlanacak olan öğrencilerle bir araya gelen psikologlar; sınav kaygısı, sınav motivasyonu, sınava hazırlanma ve sınav stresi konularında bilgiler verdi.

Balıkesir Üniversitesi Psikoloji bölümü öğrencileri ikinci toplantıda da yüz yüze üniversite sınavına hazırlanacak olan öğrencilerle görüşme sağladı. Bire bir öğrencilerle bir araya gelen psikologlar soru cevap şeklinde öğrencilerin durumlarını anlamak ve çözüme kavuşturmak için çalışma gerçekleştirdi.

Öğrenciler sınav kaygılarını Altıeylül’de atıyor

Altıeylül Belediyesi İsmail Akçay Parkı ve Plevne Millet Kıraathanesi’nde gerçekleştirilen eğitimde üniversite sınavına hazırlanan öğrenciler, "Öncelikle Altıeylül Belediye Başkanı Hasan Avcı’ya, Gençlik Spor Hizmetleri Müdürlüğü ekibine ve Balıkesir Üniversitesi Psikoloji Bölümü psikologlarına teşekkür ederiz. Bizleri bu gibi faaliyetlerle bir araya getirip önümüzdeki yılın Haziran ayında gerçekleşecek olan üniversite sınavına programlı, donanımlı ve motivasyonu yüksek bir şekilde hazırlanıyoruz. Sınav öncesi almış olduğumuz derslerin yanı sıra bu gibi psikolojik desteklerle sınav motivasyonu, sınava hazırlanma ve en önemlisi sınav stresin konularında bizleri bilgilendirdiler. Herkese bizlere destek vererek zaman ayıran herkese tekrardan teşekkür ederiz" dedi.

Üniversite sınav takvimi; 2024 YKS 8-9 Haziran tarihlerinde yapılacak. 2024’te yapılacak Temel Yeterlilik Testi (TYT), Alan Yeterlilik Testi (AYT) ve Yabancı Dil Testi (YDT) oturumlarının tarihleri ise şöyle:

TYT 8 Haziran, AYT VE YDT ise 9 Haziran’da yapılacak.