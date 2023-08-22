Altıeylül Belediyesi, kendi elektriğini GES'ten üretiyor

Balıkesir’in merkez Altıeylül ilçesinde belediyenin kendi imkânlarıyla yapılan GES (Güneş Enerji Santrali) faaliyete geçtiğinden bugüne kadar enerji üretimiyle; Sultan Abdülhamid Han Gelişim Merkezi, Hasan Can Kültür Merkezi, Gazi Mustafa Kemal Atatürk Yaşam Kompleksi’nin yarı olimpik yüzme havuzunun elektriğini karşılıyor.

GES 3 bin panel ile elektrik üretiyor

20 dönüm arazi üzerine kurulan Güneş Enerji Santrali (GES) 1 Megawatt enerjiyi kurulan 3 bin panel ile elektrik üretirken yaklaşık 2-3 yıl içerisinde kendini amorti edecek proje sayesinde elektrik üretimi devam ediyor.

Altıeylül sınırları içerisinde yer alan Dallımandıra Mahallesi’nde Altıeylül Belediyesi tarafından hayata geçirilen Güneş Enerji Santrali (GES) belediyenin kendi öz kaynakları kullanılarak hayata geçirildi. GES günlük ortalama 6 bin 500-7 bin kW elektrik üretimi ile Altıeylül’e kazandırıyor.

GES projesiyle belediyeye ve milli gelire büyük katkı sağladıklarını ifade eden Altıeylül Belediye Başkanı Hasan Avcı, “Dallımandıra Mahallesi’nde toplam 19 bin 500 m² alan üzerine kurulu 3 bin panelden oluşan ve 1 megawatt’lık enerji üreten GES projesi hem Altıeylül’e hem de milli gelire büyük katkı sağlıyor. Tamamen belediyemizin öz kaynaklarıyla oluşturmuş olduğumuz GES projemizle Altıeylül’e kazandırmaya ve üretmeye devam ediyoruz. Geldiğimiz günden bugüne şehrimize değer katacak projeleri gerçekleştirmeye çalışıyoruz. Altıeylül’ümüzü Balıkesir’imizin parlayan bir yıldızı yapmak için var gücümüzle mücadele etmeye çalışıyoruz” dedi.