Altıeylül Belediyesi'nden gençlik şöleni

Altıeylül Belediyesi 5-6 Haziran tarihleri arasında Gençlik Şöleni düzenlendi. Gazi Mustafa Kemal Atatürk Yaşam Kompleksi’nde yapılan etkinliklere 7’den 70’e herkes bir araya gelerek güzel bir gün geçirmenin mutluluğunu yaşadı.

Altıeylül Belediye Başkan vekili Feyyaz Çiftçi’nin basket atışıyla başlayan etkinliklere gençler büyük ilgi gösterdi. En çok basket atanlara basketbol topu ile tişört hediye edilen etkinlikte çocuklar için patlamış mısır, pamuk şeker ve lokma dağıtımı gerçekleştirildi. Hattat Mehmet Özkan’da etkinliğe gelen vatandaşların isimlerini hat sanatıyla yazarak günü ölümsüzleştirdi!

Altıeylül’de yaşayan çocuklar halat çekme, çuval yarışı gibi eğlenceli oyunlarla iki gün boyunca güzel bir gün geçirmenin fırsatını buldular. En son gün yapılan etkinliklerle tamamlanan Gençlik Festivali’nde çocukların eğlendiği etkinlikte büyüklerde müziğin ritmine ayak uydurdu. Etkinlik, akşam uçurulan dilek fenerleriyle son buldu.

Gençlik Şöleni dahilinde 5 Haziran Pazartesi günü 3 Atış Basketbol etkinliği, BALKES Gostake Kaykay ve Patenciler gösterisi, Gençler çuval etkinliği, Gençler Halat Çekme Etkinliği, Askımaska Halk Oyunları gösterimi ve Güzel Sanatlar Gençlik Konseri gerçekleştirildi.

6 Haziran Salı günü ise; 3 Atış Basketbol etkinliği ile başlayacak olan Gençlik Şöleni etkinlikleri devamında saat Goskate Kaykay ve Paten etkinliği, Yumurta taşıma etkinliği, Mimar Sinan Mesleki Teknik Anadolu Lisesi Dart Etkinliği, Askımaska Halk Oyunları gösterimi, DJ Gökhan Canlı Performans ve Dilek Feneri Etkinliği ile son buldu.