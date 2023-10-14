Altıeylül cazibe merkezi olacak

Altıeylül Belediyesi yeni hizmet binası için çalışıyor. Vatandaşlara hizmet götürmenin gayretinde olan Altıeylül Belediyesi, kentin ihtiyacı olan projeleri bir bir hayata geçiriyor.

Altıeylül’e değer katacak projenin temel açma çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Başkan Hasan Avcı Karatepe’de yapılacak olan Hizmet Binası çalışmalarını yerinde inceledi. Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerini ziyaret eden Başkan Avcı, çalışanlarla sohbet edip onlara özverili çalışmalarından dolayı teşekkür etti.

Başkan Avcı: 2 bin 500 kamyon hafriyat çıkartıldı

Başkan Avcı, “Yeni belediye binası inşaat çalışmalarına başladığımız günden bugüne kadar 2 bin 500 kamyon hafriyat çıkartıldı. Çalışmaların daha yarısına gelmiş durumdayız. İnşallah geri kalan kısımları da tamamlayarak işlemleri tamamlayacağız. Yapılacak olan yeni hizmet binası aynı zamanda ilçenin cazibe merkezi olacak. Meydanlarıyla yeşil alanlarıyla nikâh salonlarıyla, toplantı solanlarıyla vatandaşlarımızın 24 saat yaşayacakları bir alanı kazandıracağız. Hemşerilerimize hayırlı olsun” dedi.

Başkan Avcı: Ekiplerimiz gece gündüz çalışıyor

Başkan Hasan Avcı konuşmasını şöyle sürdürdü: “Altıeylül Belediyemize bağlı Fen İşleri Müdürlüğünün babayiğitleri şoför kardeşlerimizle akşam saatinde bir araya geldik. Belediye olarak yeni belediye binamızın hafriyat çalışmalarını biz gerçekleştiriyoruz. Hafriyat çalışmalarını bitirdikten sonra önümüzdeki günlerde ihalesini yapmış olduğumuz müteahhit çalışmalarına başlayacak. İlçemiz için emek veriyoruz, gayret sarf ediyoruz. İlçemiz için yarınlarımız daha güzel olsun diye gece gündüz demeden personellerimizle birlikte çalışıyoruz.

Başkan Avcı: Bütün personelime ayrı ayrı teşekkür ediyorum

Bu çalışmayı aşkla azimle gayretle yapan bütün personelime ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Emek veriyorlar, fedarlık yapıyorlar ve bunun sonucunda da güzel işleri Altıeylül olarak başarıyoruz. Tabi şu demek değildir. Belediye olarak ilçe olarak bütün sorunları çözmüş durumdayız böyle bir iddiamız yok ama bir iddiamız var; şehrimiz için emek veriyor, gayret ediyor ve mücadele ediyoruz. Şehrimiz için eksiklerimizi gidermek için var gücümüzle çalışıyoruz. Bazı birimlerimiz 24 saat esasına göre çalışıyor, bazı birimlerimiz de mesai saatleri içerisinde Altıeylül’e hizmet için görevlerini sürdürüyor.

Avcı: Altıeylül’e cazibe merkezi kazandıracağız

Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerimiz gerçekten gecenin ilerleyen saatlerine kadar çalışmalarını devam ettiriyor. Ben bütün çalışanlarımızı ayrı ayrı teşekkür ediyorum. İnşallah burada güzel bir binayı güzel bir tesisi ilçemize kazandırırken, sadece bir bina değil aynı zamanda bir yaşam alanı olacak. Aynı zamanda cazibe merkezi olacak. Meydanlarıyla yeşil alanlarıyla nikâh salonlarıyla, toplantı salonlarıyla vatandaşlarımızın 24 saat yaşayacakları bir alanı kazandıracağız. Hemşerilerimize hayırlı olsun”

Belediye hizmet binası projesi Karatepe’de

Altıeylül Belediyesi’nin yeni hizmet binasının arsa alanı 13 bin 405 m, toplam proje alanı 28 bin 108 m ve yeşil alan ve parkların merkezinde kent meydanı 13 bin 279 olarak belirlendi. Proje alanı içerisinde; sahip olduğu akıllı bina özelliği ile kendi elektriğini üretecek, yağmur suyunun depolanarak tekrardan kullanıma kazandırılması, toplantı salonları ve meclis salonu, arşiv alanları, sığınak, mescit, kafeterya-restoran, kreş/çocuk gündüz bakımevi, açık-kapalı otopark, açık-kapalı oturma alanları ve sosyal etkinlik alanları yer alacak.