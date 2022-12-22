Altıeylül'de 2 bin 250 veli eğitim gördü

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından başlatılan Aile Okulu Projesi dahilinde Altıeylül Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü koordinesinde Altıeylül İlçesinde açılan kurslarda 330’u erkek bin 920’si kadın olmak üzere toplam 2 bin 250 veliye ulaşıldı.

Aile Okulu Veli Eğitimi Kursuna katılan velilere akran zorbalığı, aile içi iletişim, güvenli teknoloji kullanımı, ahlaki gelişim, bağımlılık, çatışma ve stres yönetimi gibi konu başlıklarında eğitimler verildi. Cumhuriyet Ortaokulunda yapılan Aile Okulu Veli Eğitimi Kursuna İl Milli Eğitim Müdürü Ali Tatlı, İl Milli Eğitim Şube Müdürü Rıza Kılınç, Altıeylül İlçe Milli Eğitim Müdürü Çetin Keren, Altıeylül Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Filiz Çelik, Cumhuriyet İlkokul Müdürü Ahmet Çalışkan, Cumhuriyet Ortaokulu Müdürü Huri Baldan Açıcı katıldılar.

Milli Eğitim Bakanlığının başlattığı ve 1 milyon aileye ulaşan "Aile Okulu" projesiyle Balıkesir İl Milli Eğitim Müdürlüğünce koordine edilen kurslarda Balıkesirli ailelere eğitimlere 236 öğretmen 12 bin 323 velinin katıldığı ve aile içi iletişimin güçlenmesi sağlandığı açıklandı.