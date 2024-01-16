Altıeylül'de gençlere ücretsiz buz pateni

Altıeylül Belediyesi’nin ücretsiz hizmetlerinden yararlanacak olan minikler ve büyükler pist üzerine çıkmadan bilgilendirilecek yine ücretsiz olarak verilen kask ve buz patenlerini giyerek bu deneyimi yaşamış olacak.

Altıeylül Belediyesi tarafından 2. Gündoğan mahallesinde bulunan Sultan Abdülhamid Han Gelişim Merkezi bahçesine kurulan buz pateni pisti 19 Ocak’ta açılıyor. İlk kez buz pateni ile tanışacak çocuklar ve yetişkinler heyecan ve mutluluğu bir arada yaşayacak. Başkan Avcı, "Güzel Altıeylülümüzün çok daha konforlu imkânlara sahip olması için çalışıyoruz" dedi.

Altıeylül Belediyesi tarafından Cengiz Topel Caddesi üzerinde bulunan Sultan Abdülhamid Han Gelişim Merkezi (ALGEM)’de çocuklar ve aileleri buz pateni yapmanın heyecanını yaşayacak. 19 Ocak Cuma günü açılacak olan Buz Pateni Eğlencesi 18 Mart Pazartesi gününe kadar devam edecek. Sultan Abdülhamid Han Gelişim Merkezi otoparkına kurulan buz pateni pistine gelmek isteyenler hafta içi ve hafta sonu saat 11.00 ile 20.00 saatleri arasında tesisten yararlanabilecek.

Yeni bir aktivite alanı

Altıeylül Belediyesi’nin ücretsiz hizmetlerinden yararlanacak olan minikler ve büyükler pist üzerine çıkmadan bilgilendirilecek yine ücretsiz olarak verilen kask ve buz patenlerini giyerek bu deneyimi yaşamış olacak.

Başkan Avcı: Tatil boyunca etkinliklerimiz devam edecek

Konuyla ilgili bilgi veren Başkan Avcı, " Kış sporları içerisinde yer alan buz pateni etkinliğiyle Altıeylül’de ve Balıkesir’de yaşayan çocuklarımız ile vatandaşlarımızı bu deneyimi yaşaması için ALGEM binamızın önünde bulunan buz pateni pistine bekliyoruz. Geleneksel hale gelen yarıyıl etkinliklerimiz özellikle tiyatro ve sinema açısından ilçemizde yaşayan gençlerimizi çocuklarımız ve yetişkin ailelerimizi tatil boyunca hem tiyatro, hem sinema hem de buz pateni etkinlikleriyle buluşturacağız.

Başkan Avcı: Buz pateni keyfi 18 Mart’a kadar devam edecek

Bu sene de çocuklarımıza farklı bir organizasyonla tanıştırıp, çocuklarımızın ufkunu geliştirmek ve etkinliklerimizle buluşturmak için buz pateni getirip hem öğrencilerimizi hem de aileleriyle birlikte güzel vakit geçirmelerini hedefledik. Hem ilçemizde yaşayan hem de şehrimizde yaşayan gençlerimizi ailelerimizi bu etkinlikte buluşturalım dedik. 19 Ocak Cuma günü itibariyle buz pateninin açılışını yapacağız. Cuma gününden sonra da 2 hafta boyunca ilk hafta sinema etkinlikleri, ikinci hafta tiyatro etkinlikleri ve bunun yanında da yaklaşık 2 ay boyunca Ramazan ayına kadar buz pateni açık olacak. Buraya gelen vatandaşlarımızı ücretsiz olarak buz pateninde eğlendireceğiz.