Altıeylül'de öğrencilerden 100. yıla mektuplar

Altıeylül Belediyesi’nin düzenlediği "Cumhuriyetimizin 100. Yılında 100. Yıla Mektuplar’ adlı program içerisinde Plevne Millet Kıraathanesi ve İsmail Akçay Parkı’nda bir araya gelen Plevne İlkokulu 3. sınıf öğrencileri 100. Yılda duygu ve düşüncelerini mektuplara aktardılar. Kaleme aldıkları mektupları da okuyan öğrenciler Cumhuriyeti kuran Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e ve silah arkadaşlarına şükranlarını sundular.

Cumhuriyet Bayramı 100. yıl kapsamı içerisinde düzenlenen 100. Yıla Mektuplar adlı program kapsamında minik öğrenciler Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e Cumhuriyeti kurduğu için gönüllerinden geçenleri mektuba döktü. Öğrenciler yazmış oldukları mektupları göndermeden önce okuyarak Cumhuriyet Bayramı’nın 100.Yıl coşkusunu hep birlikte yaşadı.

Çocukların sevinçlerine, ortak olan Altıeylül Belediye Başkanı Hasan Avcı, "Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün dediği gibi müreffeh yarınlar sizlerle şekillenecek. Sizler yazmış olduğunuz bu mektuplarla Cumhuriyetin 100. Yılında duygu ve düşüncelerini anlattınız. Tek tek okumuş olduğunuz mektuplarda yazmış olduğunuz cümlelerle bizleri gururlandırdınız, duygulandırdınız. O minicik ellerinizle satırlara döktüğünüz cümleler geleceğimizin emin ellerde olduğunun kanıtıdır. Sizleri ve bu güzel organizasyona katkı sağlayan öğretmenlerinizi tebrik ediyorum” dedi.