Altıeylül'de okullarda temizlik seferberliği

Altıeylül Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri okullar için seferber oldu. 11 Eylül tarihinde açılacak olan 2023-2024 Eğitim ve Öğretim yılı öncesi okulların çevresi ve bahçeleri ekipler tarafından temizlendi.

Eğitim-öğretim yılı başlamadan önce Altıeylül Belediyesi Temizlik İşleri ekipleri; Cumhuriyet Lisesi, 15 Temmuz Anadolu Lisesi, Fahri Kiraz Lisesi, Vehbi Bolluk Meslek Lisesi, Bolluk Anadolu Lisesi, Burhan Erdayı İlköğretim Okulu, General Kemal Ortaokulu, Kadriye Gürel İlköğretim Okulu, Gaziosmanpaşa Anadolu Lisesi, Yakup Mihriye Akdeniz İmam Hatip Okulu, Cumhuriyet İlk ve Ortaokulu, Zağnospaşa İlk ve Ortaokulu, Burhan Erdayı Ortaokulu, Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu’nu her yıl olduğu gibi bu sene de yeni eğitim öğretim yılının başlamasına sayılı günler kala okullarda bir temizlik çalışması gerçekleştirildi.

Altıeylül Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekiplerince okul bahçelerinde büyüyen otların biçilmesi, bahçelerin yıkanması, oyun alanlarının hijyenik hale getirilmesi çalışmaları hassasiyetle yürütülüyor. Ayrıca sınıflar ve ortak kullanım alanları ekipler tarafından dezenfekte edilerek steril hale getiriliyor.