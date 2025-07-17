Altıeylül'deki yangın havadan görüntülendi

Balıkesir'in Altıeylül ilçesinde gece müdahalesi yapılan yangına sabah saatlerinde havadan müdahale başladı. Yangın alanı havadan görüntülendi.

Altıeylül'deki yangın havadan görüntülendi
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
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Balıkesir’in Altıeylül ilçesinde gece müdahalesi yapılan yangına sabah saatlerinde havadan müdahale başladı. Yangın alanı havadan görüntülendi.

Altıeylül ilçesine bağlı Kirazköy mevkinde başlayan yangın havadan görüntülendi. Gece yapılan müdahale ile enerjisi azalan yangın alanında yer yer dumanlar yükselirken, ekiplerin karadan ve havadan müdahalesi de sürüyor.

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