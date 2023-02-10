Altıeylül'den ekmek seferberliği

Balıkesir’in Altıeylül ilçesi depremzedeler için seferber oldu. Deprezemdelerin yüreğine biraz da olsa su serpmek için çaba veren Altıeylül Kaymakamlığı ve Altıeylül Belediyesi işbirliğinde yürütülen yardım seferberliği sürüyor. Bugüne kadar çeşitli yardım malzemelerinden oluşan 23 tırı deprem bölgesine gönderen Altıeylül, şimdi de kırsal mahallelerde ekmek seferberliği başlattı.

Türkiye’yi yasa boğan depremin ardından bölgede arama kurtarma faaliyetleri aralıksız devam ederken, depremden kurtulan vatandaşların ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik ülke genelinde başlatılan seferberlik sürüyor. Depremin hemen ardından tüm birimleri ile depremin yaralarını sarmak için harekete geçen Altıeylül Belediyesi’nin bölgeye destekleri de aralıksız devam ediyor. Bölgeye ilk olarak 7 tır gıda ve giyim malzemesini gönderen Altıeylül Belediyesi depremzedelerin ihtiyaçlarının karşılanması için büyük bir çaba harcıyor. Bunun yanında 81 kırsal mahallede başlatılan köy ekmeği seferberliğinde toplam 25 bin adet ekmek köylüler tarafından yapılacak ve depremzedelere gönderilecek. İlk etapta üretilen yaklaşık 3 bin ekmek yardım tırlarına yüklenerek bölgeye gönderildi.

Altıeylül Kaymakamı Turgay Hakan Bilgin ve Altıeylül Belediye Başkanı Hasan Avcı kırsal mahalleleri ziyaret ederek depremzedeler için ekmek yapan vatandaşlara teşekkür etti.

Ziyarette konuşan Altıeylül Kaymakamı Bilgin, yaşananın büyük bir facia ve dram olduğuna dikkat çekerek, Devlet ve millet olmanın gereğini yerine getirdiklerini söyledi. Bilgin, "Bizler zor zamanlarda dayanışmayı en güzel şekilde yapabilen bir milletiz. Onu da bugünler de gösteriyoruz. Yine bunun yansıması olarak deprem bölgesinde aldığımız haberlerde ekmek ihtiyacının çokça olduğu fakat diğer taraftan elektrik ve doğalgazda yaşanan sıkıntılardan dolayı ekmek üretimi konusunda ihtiyaçların olduğunu öğrendik. Bunu öğrenince ilimizde özellikle ekşi mayalı köy ekmeği bolca üretiliyor, bolca tüketiliyor. Bunun hem doyurucu olması hem de 15 – 20 gün hatta serin havalarda 1 aya kadar dayanabilmesi sebebiyle böyle dayanıklı bir ekmeğin köylülerimizle, teyzelerimizle üretebilir miyiz diye düşündük. Belediye Başkanımızla yaptığımız istişareler ve muhtarlarımızla yaptığımız bazı görüşmeler sonrası böyle bir çalışma başlatmaya karar verdik. Altıeylül Kaymakamlığı ve Altıeylül Belediye Başkanlığı olarak yaptığımız çalışmalar neticesinde şu anda 80’in üzerinde mahallemizde teyzelerimiz, ablalarımız gönüllerinden geçtiği kadar, kendileri sayısını belli edecekler. O kadar miktarda ekşi maya köy ekmeğini üretiyorlar ve bizlere teslim ediyorlar. Bizler de bunu en hızlı şekilde deprem bölgesindeki illerimize gönderiyoruz. Bugün bir tırımızla bir miktar gönderdik. İnşallah önümüzdeki birkaç gün içerisinde de sanıyorum binlerce ekşi maya köy ekmeğini biz buradan deprem bölgesine ulaştırmış olacağız" şeklinde konuştu.

Gösterilen bu fedakarlığın çok değerli olduğunu söyleyen Altıeylül Belediye Başkanı Hasan Avcı ise, “Bugün burada ekmek seferberliğine katılan ablalarımızın, teyzelerimizin Çanakkale’ye sırtında mermi taşıyan ninelerimizden farkı yok. Bugün burada çok büyük bir fedakarlık örneği gösteriliyor. Ne kadar büyük bir millet olduğumuzu bugün burada bir kez daha görmüş oluyoruz. Ülkemiz maalesef tarihimizde görülmemiş bir felaketle karşı karşıya kaldı. Ancak birlik ve beraberlik içerisinde bu zor günleri de atlatacağız inşallah. Şu anda 2 destek ekibimiz enkaz altında kalanları kurtarabilmek için gece gündüz demeden çalışıyor. Bizlerde burada orada neye ihtiyaç varsa hazırlayarak gönderiyoruz. Göndereceğimiz ekmekler bir nebzede olsa ilaç olsun şifa olsun" şeklinde konuştu