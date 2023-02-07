Altıeylül depreme karşı tek yürek

Altıeylül Belediyesi’nin ilk destek ekibi arama kurtarma çalışmalarında yer almak üzere deprem bölgesine uğurlandı. Altıeylül Belediye Başkanı Hasan Avcı’nın Sultan Abdülhamid Han Gelişim Merkezi önünden uğurladığı destek ekibi Hatay’da görev yapacak.

Deprem haberinin alınmasından itibaren teyakkuza geçen Altıeylül Belediyesi gerekli hazırlıkları ivedilikle yaparak yardım elini depremzedelere uzattı ve Altıeylül Kaymakamlığı öncülüğünde bir yardım kampanyası başlatıldı. “Altıeylül Tek Yürek” sloganıyla depremzedeler için başlatılan yardım kampanyasında vatandaşların ilgisi çok yoğun oldu. Yardımların toplanma yerleri Hacı Hüseyin Camii (2. Gündoğan Mahallesi), Hasan Can Kültür Merkezi (Bahçelievler Mahallesi), Sabri Uğur Millet Kıraathanesi (Dinkçiler Mahallesi), Arıklarlıoğlu Camii (G.O.P. Mahallesi), Altıeylül Belediyesi Pamukçu Ek Hizmet Binası (Pamukçu Mahallesi) olarak belirlendi.

Yardım malzemelerinin toplanmaya başlanmasının ardından merkezleri ziyaret eden Altıeylül Kaymakamı Turgay Hakan Bilgin ve Altıeylül Belediye Başkanı Hasan Avcı paketleme çalışmalarına katılan gönüllülere teşekkür ederek kolaylıklar dilediler. Ziyarette konuşan Altıeylül Kaymakamı Turgay Hakan Bilgin, “ Ülkemiz 2 büyük depremle sarsıldı. Öncelikle ülkemizin başı sağ olsun diyorum. Ülke olarak zor günlerden geçiyoruz. Bizlerde bu zor günlerde depremzedelerimizin yanında olmak adına Belediyemizle el ele vererek bir yardım kampanyası düzenliyoruz. Afad Başkanlığımız nakdi yardımları hesap numaralarına yatırılmasını bildirdi. Diğer ayni yardımları ise bizler belirlenen noktalarda teslim alıyor, deprem bölgesine gönderilmek üzere hazırlıyoruz. İnşallah bu zor günleri hep birlikte bir ve beraber olarak aşacağız” dedi.

Öncelikle Aziz Türk Milletine baş sağlığı dilediğini söyleyen Altıeylül Belediye Başkanı Hasan Avcı, “ Bu zor günümüzde yardım çağrılarına büyük bir teveccühle cevap veren hemşehrilerime teşekkür etmek istiyorum. Herkes yardım toplama merkezlerine akın akın geliyor, depremzede kardeşlerimize sahip çıkıyor. Ayrıca şuan da burada gönüllü olarak çalışan öğretmenlerimiz, gençlerimiz, belediye çalışanlarımız, çocuklarımız, anneleri ve babalarına kadar herkese şükranlarımı sunuyorum. Bugün ilk öncü ekibimizi deprem bölgesine uğurladık. İnşallah orada arama kurtarma çalışmalarına katılacaklar. Bizlerde burada depremden etkilenen vatandaşlarımızın ne ihtiyaçları varsa hazırlıyoruz. Bir kez daha Türk Milletinin ne kadar yüce gönüllü olduğunu görmüş olduk. Rabbim Devletimize Milletimize zeval vermesin. Rabbim bir daha ülkemize milletimize böyle afetler yaşatmasın ” dedi.