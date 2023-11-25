Altıeylül gönüllere dokunuyor

Altıeylül Belediyesi ev sahipliğinde Sabri Uğur Millet Kıraathanesi’nde gerçekleştirilen organizasyonda Sosyal Hizmet Merkezi yönetimiyle birlikte ’Eskiye Dair Her Şey’ konulu etkinlik düzenlendi.

Yaklaşık 1,5 saat süren etkinlikte misafirler adeta zamanda yolculuk yaparak eski günlere geri döndüler. Altıeylül Sosyal Hizmet Merkezi Müdürü Erbil Gündoğan, Psikolog Ulaş Göçkün, Sosyolog Bilge Bahadır’da bulunduğu etkinlikte Sabri Uğur Parkı ve Millet Kıraathanesi’nde misafirlerle hoş sohbet etme fırsatı buldu.

Müdür Erbil Gündoğan’ın da, “Eskiye dair her şey zaman geçtikte unutuluyor. Belki de şimdiki gençler, o sobanın sıcaklığını, o güzel kokan ekmeğin tadını, bizleri biz yapan değerleri pek bilmezler. Hani hep deriz ya nerede o eski günler? Eskiler hep anılarda, eskiler hep kitaplarda kalacak” diye konuştu.

Konuklar zamanda yolculuk yaptı

Etkinliğe katılım sağlayan konuklar da sırayla eski günleri yâd ederek anılarını tazeledi. Yaklaşık 1,5 saat sohbette konuklar yapılan etkinlikten duyduğu memnuniyeti dile getirerek Altıeylül Belediyesi’ne ve Sosyal Hizmetler Merkezi ekibine teşekkür etti.

“Bizlere bu fırsatı veren herkese teşekkürler”

Yapılan sohbetin ardından fotoğraf çektiren konuklar, “Yapılan bu etkinlikle eskiye dönmenin mutluğu içerisinde olduk. Bizleri bugün burada misafir eden Altıeylül Belediye Başkanımız Hasan Avcı’ya, Altıeylül Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü personeline çok teşekkür ederiz. Bizleri hiçbir zaman yalnız bırakmayan Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğümüze ve Altıeylül Belediyemize şükranlarımızı sunarız” dedi.

Misafirler; “Şimdilerde çıkan cep telefonları ve elektronik aletler bizleri esir almış durumda. Bizler o eski günleri hatırlayarak güzel bir gün geçirdik. Yaklaşık 1,5 saat süren sohbette hep eskileri yad ettik ve özlemini duyduk. Bizlere bu fırsatı veren herkese teşekkür ederiz. Bir dahaki etkinliği sabırsızlıkla bekliyoruz” diye konuştu.