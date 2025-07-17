Altıeylül HEM'den vatandaşlara orman yangınlarıyla mücadele eğitimi

Balıkesir’in Altıeylül ilçesinde Halk Eğitim Merkezi (HEM) Müdürlüğü, orman yangınlarıyla mücadeleye gönüllü destek vermek isteyen vatandaşlara yönelik eğitim programı düzenleyecek.

Orman yangınlarına karşı gönüllülerin büyük rol oynadığına dikkat çekilen programda, her yıl artan yangınlara karşı bilinçli ve donanımlı bir toplum oluşturulması hedefleniyor. HEM yetkilileri, orman yangınlarının yüzde 90’ının insan ihmali ve dikkatsizliği sonucu çıktığını hatırlatarak, gönüllülerin eğitilmesinin yangınların önlenmesinde önemli bir adım olduğunu vurguladı.

Katılım şartları belli oldu

Eğitim, Yangın Yönetim Merkezi toplantı salonunda, 20 Temmuz Pazar günü 10.00-14.30 saatleri arasında gerçekleştirilecek. Programa katılmak isteyen vatandaşlar, e-Devlet hesapları üzerinden E-Yaygın sistemine giriş yaparak başvuru yapabilecek. Ayrıca, ‘Orman ve Kırsal Alan Yangınlarına Müdahale Eğitimi’ adıyla e-yaygin.meb.gov.tr adresinden de online başvuru yapılabilecek.