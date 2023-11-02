Altıeylül ilçesinde caddelere sıcak asfalt

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ve Altıeylül Belediyesi işbirliğinde, deforme olan Altıeylül İlçesi’ndeki Hastane Caddesi ile Baruthane Caddesi sıcak asfalt serimi ile yeniden güvenli ve konforlu hale getiriliyor. Başkan Yücel Yılmaz ile Başkan Hasan Avcı çalışma yürütülen caddelerde incelemelerde bulundu.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ve Altıeylül Belediyesi işbirliğinde; Yıldız Mahallesi Altıeylül Fen Lisesi önü Hastane Caddesi ve Dinkçiler Mahallesi Baruthane Caddesi’nde sıcak asfalt serim çalışmaları devam ediyor. Deforme olan yolların yeniden güvenli ve konforlu hale gelmesi için tramer kazıları yapılan ve sıcak asfalt serimi gerçekleştirilen Hastane Caddesi ve Baruthane Caddesi’nde ekipler, çizgi ve çevre düzenleme çalışmalarına başladı. Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz ve Altıeylül Belediye Başkanı Hasan Avcı asfalt çalışmalarının sürdürüldüğü Hastane Caddesi’nde incelemelerde bulundu.

“Büyükşehir’in uhdesindeyiz”

Altıeylül Belediye Başkanı Hasan Avcı, “Büyükşehir Belediyemizin uhdesinde çalışmalarımızı gerçekleştiriyoruz. İlçemiz sınırlarındaki çalışmalarımızı inceleme ve görme imkanı bulduk. Baruthane Caddesi ve Hastane Caddemizde asfaltlanma işlemleri devam ediyor. İnşallah bundan sonrada birçok sokağımızda ve caddemizde asfaltlama işlemleri devam edecek” dedi.

Vatandaş memnun biz mutlu

Yapılan sıcak asfalt çalışmaları sayesinde mahalle halkının daha konforlu bir ulaşım sağlayacağını belirten Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, “Yapılan çalışmalardan hemşehrilerimiz memnun, biz de mutluyuz. Ekiplerimiz sahada çalışmalarına hızlı bir şekilde devam ediyor. İlçe belediyelerimizle birlikte uyum içerisinde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Altıeylül Belediye Başkanımız Hasan Avcı ile birlikte çalışmalarımızı yerinde inceledik” dedi.

Mahalle halkı yolun asfaltlandıktan sonra çok güzel olduğunu ve bayıldıklarını söyledi. Yapılan çalışmalardan dolayı da mahalleli “Mahallemize gösterdiği ilgi ve hizmetten dolayı Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Yücel Yılmaz’a teşekkür ederiz” yazılı pankart astı.

Merkez ilçelerde bozuk yollar asfaltlanıyor

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, 20 ilçede devam eden asfalt çalışmalarının yanı sıra merkez ilçe Altıeylül ve Karesi ilçelerinde de asfaltlama çalışmalarına hızla devam ediyor. Altıeylül İlçesi OSB Yolu, Atatürk Şehir Hastanesi civarı, Cengiz Topel Caddesi, Atay Caddesi, Soma Caddesi ve Şehit Birol Koç Caddesi Karesi İlçesi Altay Caddesi, asfaltlama çalışmalarını tamamladı. Şimdi de Altıeylül Belediyesi ile birlikte Gaziosmanpaşa Altıeylül Fen Lisesi önü Hastane Caddesi ve Dinkçiler Mahallesi Baruthane Caddesi’nde sıcak asfalt serimi çalışmalarını tamamlamak üzere. Baruthane Caddesi’nin büyük bir kısmı trafiğe açılırken Hastane Caddesi de kısa sürede tamamlanarak trafiğe açılacak.