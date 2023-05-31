Altıeylül Kitap Fuarı yazarların ve okurların katılımıyla devam ediyor

Altıeylül Belediyesi’nin geleneksel hale getirdiği 3.ncü Altıeylül Kitap Fuarı büyük ilgi görmeye devam ediyor.

Vali Hasan Şıldak, Altıeylül Belediyesi tarafından gerçekleştirilen 3.ncü Altıeylül Kitap Fuarını ziyaret etti. Yayınevlerinin stantlarını gezerek kitap fuarı ile ilgili memnuniyet, öneri ve istekleri konularında görüşler alan Vali Şıldak, Belediye Başkanı Hasan Avcı’ya yapılan bu organizasyondan dolayı ve yayınevlerinin kitap fuarına katılımlarından dolayı teşekkür etti.

Vali Hasan Şıldak: 7’den 70’e herkesi 3. Altıeylül kitap fuarına davet ediyorum

Vali Hasan Şıldak, kitap fuarlarının yetişkinlerin olduğu kadar çocukların da okuma alışkanlığı kazanmasında çok önemli rol oynadığını dile getirerek; birçok yayınevinin katıldığı fuarda tüm kitapseverlerin mutlaka zevkine hitap eden kitaplar bulacağını, imza ve söyleşi günü gibi çeşitli etkinliklerin de düzenlendiği Kitap Fuarı’na 7’den 70’e herkesin gelmesi gerektiğini dile getirdi.

43 yıl sonra 3. Altıeylül kitap fuarı’nda buluştular

43 yıllık eski dostlar 3. Altıeylül Kitap Fuarı’nda buluştular. Görme Engelli Yazar Halis Kuralay ve Balıkesirli Görme Engelli Avukat Salih Mehmet Aslan 43 sene sonra bir araya geldi. Görme engelli Yazar Halis Kuralay, "Hayata Dokunmak" isimli kitabını görme engelli 43 yıllık eski arkadaşı Salih Mehmet Aslan’a imzaladı.

Halis Kurulay’dan “hayata dokunmak”

3. Altıeylül Kitap Fuarı’nın konuğu görme engelli Halis Kurulay ve Yazar Necmettin Alkan oldu. 29-30 Mayıs tarihleri arasında okurlarıyla bir araya gelen Halis Kurulay Balıkesir Aile Merkezli Özel Gereksinimli Bireyleri Destekleme Derneği’nin standında kitaplarını imzaladı.

Yazar Halis Kurulay 3. Kitap Fuarı’nda Balıkesir Aile Merkezli Özel Gereksinimli Bireyleri Destekleme Derneği’nin standını ziyaret eden Altıeylül Belediye Başkanı Hasan Avcı’ya Hayata Dokunmak kitabını imzaladı.

Başkan Avcı: Kalemin mürekkebi hiçbir zaman bitmesin

Başkan Avcı, “3. Kitap Fuarı’nı kitapseverlerle buluşturduk. 75. Yıl Parkı’nda 4 Haziran’a kadar devam edecek olan Kitap Fuarı’nda yazarlarımız okurlarıyla buluşmaya devam ediyor. Fuarda Hayata Dokunmak kitabını imzalayan Yazar Halis Kurulay’a teşekkür ediyorum. Okumanın, yazmanın bir şeyi üretmenin ne yaşı var ne de engeli. Balıkesir Aile Merkezli Özel Gereksinimli Bireyleri Destekleme Derneği’nin standında kitaplarını imzalayan Halis Kurulay bizlere okumanın ve yazmanın hiçbir şeye engel tanımadığını öğretiyor. Kendisine hayatı boyunca başarılar ve kaleminin mürekkebi hiçbir zaman bitmesin” diye konuştu.

Ayrıca; 3. Altıeylül Kitap Fuarı’nda Necmettin Alkan’da “Sultan 2. Abdülhamid, Arafta Bir Hükümdar” isimli söyleşi gerçekleştirdi. Sonrasında okurlarına Fuar da bulunan Kronik Kitap standında kitaplarını imzaladı.

3. Altıeylül Kitap Fuar takvimi

3.Altıeylül Kitap Fuarı yazarları ağırlamaya devam ediyor. Altıeylül Belediyesi tarafından düzenlenen 3. Altıeylül Kitap Fuarı’nda 30 Mayıs Salı günü Bestami Yazgan okurlarıyla bir araya geldi. Yazar Bestami Yazgan öncesinde söyleşi ve ardından kitaplarını imzaladı.

31 Mayıs Çarşamba (bugün) saat 16.00’da okurlarıyla buluşacak olan Yazar-Senarist Tarık Tufan’da 3. Kitap Fuarı’nda okurlarıyla bir araya gelecek. Akşam da Hasan Can Kültür Merkezi’nde saat 21.00’de sevenleriyle bir araya gelerek söyleşi gerçekleştirecek.

3. Altıeylül Kitap Fuarı yazarları ağırlamaya devam ediyor. 1 Haziran Perşembe günü saat 12.00’de fuar alanında Ömer Şahan, saat 13.00’de Yusuf Dursun söyleşi ve imza, saat 18.00’de Kaan Murat Yanık söyleşi ve imza, saat 16.00’de Yusuf Kaplan imza ve saat 21.00’de Hasan Can Kültür Merkezi’nde söyleşi gerçekleştirecek.

2 Haziran Cuma günü saat 16.00’da Tufan Gündüz imza, saat 21.00’de Hasan Can Kültür Merkezi’nde Pelin Çift ile Tufan Gündüz ile söyleşi gerçekleştirecek.

3 Haziran Cumartesi günü saat 14.00’de Fatih Duman fuar alanında söyleşi ve imza, saat 15.00’de Türker Akıncı & Haluk Özdil söyleşi ve imza, saat 16.00’de İrfan Gürkan Çelebi söyleşi ve imza, saat 16.00’de Dilek Cesur imza ve saat 21.00’de Hasan Can Kültür Merkezi’nde söyleşi gerçekleştirecek.

4 Haziran Pazar günü saat 14.00’de Ünal Güner söyleşi ve imza, saat 15.00’de Mirat Çağrı Aktaş imza ve saat 16.00’de Hayati İnanç imza akşamda Avlu Kongre ve Kültür Merkezi Fatih Salonu’nda söyleşi gerçekleştirecek.