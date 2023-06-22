Altıeylül kurban bayramı öncesi güzelleşiyor

Altıeylül Belediyesi Park Bahçeler Müdürlüğü, yeni ekipmanlarla daha konforlu, daha hızlı hizmet için çalışmalarına devam ediyor. Yaklaşan Kurban Bayramı öncesi Park Bahçeler Müdürlüğü ekipleri çalışmalarını hızlandırdı. Bünyesine katmış oldukları çim biçme traktörü ile daha hızlı bir şekilde vatandaşlara hizmet verecek.

Altıeylül Belediye Başkanı Hasan Avcı, “Mevcut yeşil alan ve parklarımızın bakımlarını yaparken aynı zamanda ilçemize yeni parklar kazandırmak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz” dedi.

Park Bahçeler Müdürlüğü bünyesinde ki makine parklarını yenileyerek daha hızlı ve daha temiz bir Altıeylül için çalışıyor. Normal çim biçme makinesinden daha kuvvetli olan Çim Traktörü tek personelle 3 kat alanı temizleyerek, hem zamandan tasarruf sağlayacak, hem de temizlik açısından daha verimli çalışacak.