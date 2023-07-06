Altıeylül'ün tarlasından ihtiyaç sahiplerinin sofrasına

Altıeylül Belediyesi, çeşitli mahallelerinde bulunan tarlalarına bu yıl da başta buğday ve arpa gibi çeşitli hububat ürünleri ekti. Elde edilen ürünler daha sonrasında işlenerek ihtiyaç sahiplerine ulaştırılacak.

Altıeylül’e bağlı Aslıhan, Nergiz kırsal Mahallelerinde 55 dönüm arpa, Pamukçu, Nergiz ve Taşköy’de de 52 dönüm alana da buğday ekimi gerçekleştirildi. Ekim-Kasım ayında yapılan tohum ekiminin ardından ilk hasat gerçekleştirildi. Toplamda 107 dönümlük alanda ekim gerçekleştirilen tarlalardan elde edilecek ürünler ihtiyaç sahiplerine ulaştırılacak.

Altıeylül Belediyesi, bölgede atıl halde iken tarıma kazandırarak, arpa ektiği 50 dönüm arazide arpa hasadını yaptı. ‘Altıeylülülerin tarlasından halkın sofrasına’ sloganıyla hasadı yapılan ürünler ilçedeki ihtiyaç sahiplerine dağıtılacak. Altıeylül Belediye Başkanı Hasan Avcı “Emek verdiğimiz topraklar Altıeylülümüze bereket oluyor. Elde ettiğimiz ürünleri bu yılda ihtiyaç sahibi vatandaşlarımız ile paylaşacağız” şeklinde konuştu.

Altıeylül Belediye Başkanı Hasan Avcı, “Altıeylül’ü destekleyen tarımımızla arazilerimizle kırsal anlamda da önemli bir ilçeyiz. Balıkesir ovası gerçekten bereketli bir ovaya sahip. Balıkesir ovası kananıyla Türkiye’de insanlar gıda sıkıntısı yaşamadan gıda ihtiyaçlarını Balıkesir ovası kananıyla gidermiş oluyor” dedi.

Başkan Avcı, “Balıkesir ovasının büyük bir kısmı da Altıeylül ilçe sınırları içerisinde bulunuyor. Biz kırsal nüfusunun 50 bine dayanan Kırsal Hizmetler Müdürlüğü kananıyla Belediyemize ait olan tarlalarda 107 dönüm arazide bu sene ekim işlemleri yaptık. Şimdi de hasat gerçekleştiriyoruz. Elde ettiğimiz ürünleri ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızla paylaşacağız. Geçen sene buğdayımızı, bir miktar Ayçiçek yağımızı deprem bölgesine gönderdik. Bu sene de yine hasadımıza başladık. Yapmış olduğumuz kırsal bir belediye olarak kırsal nüfusu yoğun olan çiftçi kardeşlerimizin yanında yer almak adına Çiftçi Eğitim Merkezimi de inşallah önümüzdeki süreçte hazırlayarak çiftçimizin yanlarında olacağız” şeklinde konuştu.