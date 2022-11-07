Altıeylül ve şehre değer katacak projede sona gelindi

Altıeylül Belediyesi tarafından Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu’nun katılımıyla 31 Ağustos 2020’de temeli atılan Gazi Mustafa Kemal Atatürk Yaşam Kompleksi çok yakında vatandaşların hizmetine girecek.

Kapalı alanı toplam 8 bin 235 metrekare olan, içerisinde yarı olimpik yüzme havuzu, fitness salonu, kütüphane, kafeterya, belediye hizmet birimleri, 1 basketbol sahası, 2 tenis sahası, 1 bisiklet parkuru, yürüyüş parkuru, biyolojik gölet, yeşil alanları ve daha birçok sosyal donatının yer aldığı kompleks tamamlanma aşamasına geldi. Halk arasında Çevre Eğitim Parkı olarak bilinen bölgeyi de içerisine alan kompleks toplamda 21 dönümlük büyük bir alana sahip. Projenin tamamlanma aşamasına gelmesinden dolayı çok mutlu olduklarını söyleyen Altıeylül Belediye Başkanı Hasan Avcı, "Çalışmalarımızda artık sona gelmiş olmanın mutluluğunu ve heyecanını yaşıyoruz. Çevre Eğitim Parkı zaten vatandaşlarımızın nefes aldığı, güzel vakit geçirdikleri bir yerdi. Hemen yanına ilçemize ve şehrimize değer katacak bu projemizi yaparak vatandaşlarımızın hizmetine sunmak istedik ve bu iki alanı birleştirerek içerisinde ilçemizin ilk kapalı yüzme havuzunu da barındıran bir kompleksin 21 dönümlük büyük bir projenin artık sonuna gelmiş olduk. Vatandaşlarımıza, ilçemize ve şehrimize hayırlı uğurlu olsun inşallah. İlk olarak önümüzdeki günlerde yüzme havuzu ve fitness salonunu hizmete sunacağız, ardından diğer birimler de tamamlandıkça açılacak" dedi.