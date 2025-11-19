Altın 4 bin 232 dolar seviyesinde dengede: 'Sessizlik çoğu zaman yeni bir yükseliş dalgasının habercisidir'

Altın fiyatlarının küresel piyasalarda beklentilerin aksine daha sakin bir seyir izlediğini, jeopolitik risklerin etkisiyle ons altının 4 bin 232 dolar seviyesindeki seyrini koruduğunu ifade eden DEMAŞ A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Cumhur Kitiş, FED’in faiz indirim döngüsüne girdiği bir dönemde altının hâlâ bu seviyelerde tutunmasının, küresel sermaye akımlarında ‘temkinli pozisyonlanma’ eğilimini güçlendirdiğini belirterek, mevcut tabloyu "sadece bir fiyat hareketi değil, finansal güç dengelerinin yeniden hizalanması" olarak değerlendirdi. Kitiş, orta vadede altın için yeni bir trend zemininin oluştuğunu belirtti.

Son haftalarda 3 bin 900 dolar seviyesine kadar gerileyen ons altın, kısa sürede 4 bin 230 dolar bandına yeniden yükseldi. DEMAŞ A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Cumhur Kitiş, bu dönüşün üç temel sebebi olduğunu kaydederek, "Birincisi, ABD tahvil faizlerinde yaşanan geri çekilme. Son haftalarda tahvile yönelen yoğun talep azaldı, faizlerdeki düşüş de altına yeniden alım ilgisini güçlendirdi. İkincisi, piyasalarda FED’in agresif bir faiz indirim döngüsüne girebileceği beklentisinin kuvvetlenmesi. Son açıklamalar, ABD ekonomisinin ‘yumuşak iniş’ yerine ‘yavaşlama’ sürecine girdiğini işaret ediyor ve bu ortam altın için tarihi olarak yükseliş sağlar. Üçüncüsü ise jeopolitik risklerdeki belirgin artışın yatırımcıyı yeniden güvenli limana yöneltmesi. Orta Doğu’da ateşkesin tekrar bozulması, Avrupa’daki enerji risklerinin tırmanması ve Rusya-Ukrayna hattında çözüm umudunun kaybolması, altını yeniden ‘riskten kaçış varlığı’ haline getirdi" diye konuştu.

"3 bin 900 dolar tesadüf değil, güçlü bir destek seviyesi"

Altının söz konusu seviyeden güçlü dönüş yapmasının teknik açıdan beklenen bir hareket olduğunu vurgulayan Kitiş, "Bu üç etken birleşince 3 bin 900 dolar seviyesi, teknik olarak da güçlü bir destek oluşturdu ve küresel fonlar bu seviyeden agresif şekilde alıma yöneldi. Sonuç olarak, altın sadece tepki yükselişi değil, yeni bir trend tabanı inşa ederek yukarı döndü. Altının 3 bin 900 dolardan dönmesi tesadüf değil, küresel para çok hızlı şekilde güven alanına geri çekildi. FED’in faiz indirimleri normal şartlarda altın gibi faize duyarlı varlıkların önünü açar. Ancak bugün tablo farklı. ABD hazine tahvillerine yoğun talep, altına giden parayı sınırlıyor, Çin’de büyüme verilerinin dalgalı seyri, global risk iştahını zayıflatıyor ve ABD seçim atmosferi, piyasalarda ‘bekle-gör’ davranışını tetikliyor. Bu karmaşık denklem altının yükselişini geciktiriyor, fakat aynı zamanda 4 bin 200 dolar bandını güçlü bir taban haline getiriyor" şeklinde konuştu.

"Büyük hareket öncesi sakinlik"

Küresel ölçekte artan kırılganlıkların da dikkat çektiğine değinen Kitiş, "Altın şu anda hızlı yükselişten çok, yeni bir ana trend zemini inşa ediyor. Bu zeminin üzerine kurulacak hareket çok daha güçlü ve kalıcı olacaktır. Orta Doğu’da ateşkes girişimlerinin defalarca bozulması, ABD-Venezuela geriliminin tırmanması, Rusya-Ukrayna hattında çözüm ihtimalinin tamamen zayıflaması ve Avrupa’da enerji güvenliği endişelerinin geri dönmesi gibi kırılgan dinamikler, altını güvenli liman konumuna yeniden oturtuyor. Bu tabloya rağmen fiyatın yatay kalması ise ‘büyük hareket öncesi sakinlik’ olarak değerlendiriliyor. Gram altın cephesinde ise TL’nin yataylaşmasıyla birlikte fiyatların momentum kazandığı görülüyor. Kur tarafında agresif bir yukarı hareket olmamasına rağmen, küresel ons fiyatının 4 bin 200 dolar üzerinde tutunması gram altın için orta vadede yeni bir değerleme alanı oluşturuyor. Türkiye’de altının bireysel yatırımcıdaki ağırlığı çok yüksek. Dolayısıyla küresel bir sıçrama, gram altında tüm zamanların en hızlı fiyatlamalarından birine dönüşebilir" ifadelerini kullandı.

"Orta Doğu veya Avrupa cephesinde ani bir gerilim artışı yaşanırsa ons altın 4 bin 400 dolar üzerini kısa sürede test edebilir"

2024-2025 döneminde merkez bankalarının altın alımlarının tarihin en yüksek seviyelerine ulaştığını, bu eğilimi destekleyen iki temel faktörün öne çıktığını söyleyen Cumhur Kitiş, "2024-2025 dönemi, modern tarihin en güçlü merkez bankası altın alımlarına sahne oldu. Bunun iki sebebi var; doların rezerv para olarak eski gücünü yitirmesi ve BRICS merkezli yeni finans hattında altının ağırlığının artması. Bu tablo, uzun vadede altın için yapısal bir destek anlamına geliyor. Jeopolitik baskı sürer, FED indirimleri devam eder, ABD seçimleri yaklaşırken belirsizlik artarsa, ons altın 4 bin 280-4 bin 350 dolar bandına doğru kademeli bir çıkış yapar. Tahvil piyasası baskın kalır, dolar güçlü seyrini korursa 4 bin 150-4 bin 230 dolar aralığında yatay konsolidasyon. Orta Doğu veya Avrupa cephesinde ani bir gerilim artışı yaşanırsa ons altın 4 bin 400 dolar üzerini kısa sürede test edebilir. Altının sakin görünümü yanıltıcı olabilir. Çünkü fiyat, büyük hareketlerin genellikle hemen öncesinde böyle sakinleşir. Altın, kısa vadede dar bir bantta sıkışmış görünse de, arka planda büyük bir dönüşüm yaşanıyor. Merkez bankalarının altın stoklarını rekor seviyelere taşıması, küresel güç dengelerinin yeniden şekillenmesi ve jeopolitik risklerin giderek keskinleşmesi, altını yeni bir dönemin merkezine doğru taşıyor. Bugün altın sessiz gibi; ama sessizlik çoğu zaman yeni bir yükseliş dalgasının habercisidir" dedi.