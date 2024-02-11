Altın değil bu sefer bal ve pekmez gümrüğe takıldı

Edirne’nin Yunanistan’a açılan İpsala sınır kapısından çıkarak Almanya’ya giden tırda, Plovdiv’in gümrük memurları tarafından mobilyaların arkasına gizlenmiş yarım tondan fazla bal, pekmez ve kurutulmuş gıda ürünü yakalandı.

İpsala sınır kapısından geçen Türk vatandaşı tır şoförü, Türkiye’den Almanya’ya taşınan eşya-mobilyaya ilişkin belgelerini Yunan gümrük görevlilerine sundu. Araç, detaylı bir gümrük kontrolü için seçildi ve bu sırada beyan edilen malların arkasında 28 karton gıda maddesinin saklandığı tespit edildi. Araç sürücüsünün ifadesine göre Almanya’daki akraba ve dostlara yönelik beyan edilmemiş 191 kilo süzme bal, 104 kilo petek bal, 96 kilo pekmez, cevizli sucuk, 209 kilo kurutulmuş kışlık yiyecek ve diğer gıda maddeleri ele geçirildi.

Tır şoförünün Almanya’daki akrabalarına götürdüğünü beyan ettiği gıda ürünlerine el konuldu. Sürücüye karşı idari ihlal davası açıldı.