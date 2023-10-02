Altın Emlak 135 temsilciliği ile İstanbul'da buluştu

Altın Emlak ailesi, 135 temsilciliği ile 25. Yıl özel etkinliğinde İstanbul’da bir otelde buluştu.

Türkiye genelinde Edirne’den Kars’a geniş bir temsilci ağı ile hizmet veren emlak sektörünün önde gelen markalarından Altın Emlak, yeni temsilcileri ile de büyümeye de devam ediyor. Marka, 135 temsilciliği ile 25. Yıl özel etkinliğinde İstanbul’da bir otelde buluştu. Altın Emlak Genel Müdürü Mustafa Özelmacıklı da etkinlikte yaptığı konuşmada “Yakın zamanda yapılan ve uygulamaya girecek olan yönetmelikler ile emlak işletmeleri için iş yapış şekillerini önemli derece değiştirecek. Bu değişimi çeyrek asırlık tecrübemiz ile en iyi şekilde uyum sağlayarak fırsata çevirmek istiyoruz. Özellikle son çeyrekte marka bilinirliğimiz konusu başta olmak üzere, yenilikçi vizyonumuz, teknolojik altyapımız ile sektörümüze liderlik etmeye devam edeceğiz” dedi.

“Bir Yuvam Olsun” programının sponsoru Altın Emlak

Bir televizyon kanalında yayımlanmaya başlayan “Bir Yuvam Olsun” programına sponsor olduklarını ifade eden Altın Emlak Genel Müdür Yardımcısı Olcay Selvi, “Marka olarak sektörümüze özgü bir yeni yayın olan “Bir Yuvam Olsun” programına da sponsor olduk. Bununla beraber birçok mecrada da diğer reklam çalışmalarımız devam ediyor. Dijital pazarlama temelinde, gelişmiş sistem altyapımız, sürekli devam eden eğitimlerimiz ile zirve yolculuğumuz devam ediyor. Çeyrek asırlık tecrübemizi, sektöre girmek isteyen girişimcilere sürdürülebilir ve yüksek karlılık ile sunmaya devam edeceğiz” şeklinde konuştu.

Gayrimenkul satış eğitmeni Barış Kılıçarslan’da toplantıda, ‘Portföy Almada Ustalık ve Sıradışı Portföy Tanıtımları’ başlıklarında özel bir eğitim verdi. Özel ödüllerin dağıtıldığı toplantıda, ayrıca yeni faaliyet başlayan Sivas, Bolu, Çanakkale, Aksaray, İzmir Gaziemir, Trabzon, Erzurum Yakutiye, Diyarbakır, Mersin Mezitli, Sakarya Karasu temsilcilikleri ile İstanbul’da Fikirtepe, Atakent Cadde, Halkalı Emlak Konut, Beylikdüzü Beykent, Onurkent, Arnavutköy Yenişehir ve Küçükçekmece temsilcikleri de tanıtıldı.