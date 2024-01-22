Emlak pazarlama firması Altın Emlak, Hollanda merkezli büyüme stratejisini duyurdu. Marka, ilk etapta Hollanda olmak üzere, yurtdışındaki Türk vatandaşlarına nitelikli bir gayrimenkul hizmeti sunmayı hedefliyor.

Türkiye’de 140’a yakın temsilciliği bulunan emlak pazarlama firması Altın Emlak, Hollanda merkezli bir büyüme stratejisi belirledi. Hollanda üzerinden Avrupa genelindeki stratejik işbirliğini Hollanda & Türkiye Ticaret Odası Derneği Başkanı Ethem Emre ile gerçekleştireceklerini ifade eden Altın Emlak Genel Müdürü Mustafa Hakan Özelmacıklı, “Özellikle son dönemde ülkemizde gerek yerli gerekse yabancı müşterilerin yoğunluk kazanmasının yanı sıra yurtdışında yaşayan vatandaşlarımızın da ülkemize yaptığı emlak yatırımları ciddi oranda artış göstermektedir. Temel değerlerimiz, teknoloji temelli altyapımız ile profesyonel hizmet kalitemizi Hollanda üzerinden tüm Avrupa’ya yaymak istiyoruz. Girişimcimiz Ethem Emre beyle, proje satışlarından, mülk yönetimine yenilikçi vizyonumuz ve entegre çalışma sistemimiz ile güvenen herkes kazandı mottomuzu Avrupa’ya yayacağız” dedi.

"Avrupa’da ülkemizi temsil edeceğiz"

İş birliğinden duyduğu memnuniyeti ifade eden Ethem Emre ise “Hollanda’da yaklaşık 600 bin Türk kökenli göçmen nüfusa sahibiz. Ülkemizin yenilikçi ve vizyoner markası Altın Emlak ile, yurtdışındaki vatandaşlarımıza nitelikli bir gayrimenkul hizmeti sunacak olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Ayrıca başta Hollanda olmak üzere, Avrupa’da yaşayan Fas, Irak, İran, Afganistan gibi diğer ülke vatandaşlarına da hizmet vereceğiz. Avrupa’daki Türk vatandaşlarımızın da gelecek kuşakları için sürdürülebilir gayrimenkul çözümleri üretmek istiyoruz. Bu yapılanmada Türkiye’den gayrimenkul almak isteyenlere olduğu gibi, Avrupa’da gayrimenkul yatırımı yapmak isteyenlere Türk vatandaşlarına da rehberlik edeceğiz. Tek nokta çözüm merkezi olarak sadece gayrimenkul alanında değil, hukuki danışmanlıkları da içine alan yatırım ve danışmanlık hizmetlerini geniş kapsamda sunacağız. Hedefimiz 5 yıl içinde 5 ülke yapılanmasını gerçekleştirmek. Altın Emlak Hollanda olarak faaliyetlerimizi Goudse Rijweg 382 3031 CK Rotterdam adresinde yürüteceğiz” diye konuştu.

"Franchise İstanbul Expo’da buluşalım"

Altın Emlak Genel Müdür Yardımcısı Olcay Selvi de “Altın Emlak Hollanda yapılanması için imzalar İstanbul’da atıldı. Öncelikle Rotterdam’da yer alacak merkez üzerinden ortak çalışmalar yapacağız. İlk yapılanma sonrasında master franchise yapılanması ile tüm Avrupa’da organize olmayı hedefliyoruz. Bu konuda yeni dönemde başka ülkeler için girişimlerimiz sürüyor. “Global Franchise, Global Sektör” sloganı ile 6 - 10 Şubat 2024 tarihlerinde düzenlenecek olan Franchise İstanbul Expo’da yerimizi aldık. UFRAD iş birliği ile düzenlenen fuarda ulusal ve uluslararası yatırımcı ile girişimcilerle bir araya geleceğiz. 30 ülkeden 20 bin ziyaretçi, 40 farklı sektörden 250’den fazla katılımcı firma fuarda yer alacak” ifadelerini kullandı.