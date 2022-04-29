Altın fiyatları yeniden tırmanışa geçti

Sabah saatlerinde 900 TL civarında güne başlayan altın, ons fiyatının 1915 dolara yükselmesiyle yukarı yönlü harekete geçti.

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  • 29.04.2022 14:47
  • Güncelleme: 29.04.2022 16:00
Altın fiyatları yeniden tırmanışa geçti
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SHA Silivri Haber Ajansı - SHA Editör

Sabah saatlerinde 900 TL civarında güne başlayan altın, ons fiyatının 1915 dolara yükselmesiyle yukarı yönlü harekete geçti.

Hafta içerisinde ons altındaki gerilemeden kaynaklı 893 seviyelerine kadar inen gram altın hareketlendi. ABD ekonomisinin yüzde 1,4 küçülme açıklamasıyla 1885 dolara gerileyen ons altın 1915 dolara çıktı. Ons altındaki bu yükseliş iç piyasada dolar kuruna bağlı olarak artış olarak yansıdı. Kapalıçarşı’da gram altın 910 liradan satılıyor.

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“Vatandaşlar altınlarını biriktirmeye devam etsinler”

Altının her zaman güvenli liman olduğunu sözlerine ekleyen Kapalıçarşı Genel Sekreteri Cem Özboyacı, “Gram altın şu anda 910 TL, çeyrek altın bin 500 TL, yarım altın 3 bin TL, tam altın ise 6 bin TL seviyelerine ulaştı. Sadece bizim ülkemizde değil, dünyada ülkeleri de altına ciddi yatırım yapıyor. Kıymetli madenin de dünyada kısıtlı olmasından dolayı değeri koruyup yükseliyor. Ukrayna ve Rusya savaşının altındaki artışın sebeplerinden biri. Ülkeler arasındaki gerginlikler her zaman altını güvenli liman yapar. Vatandaşlar altınlarını biriktirmeye devam etsinler. Altın için ilerisi parlak. Altın daha önce bin 80 TL seviyelerini görmüştü tekrar bu seviyeleri görüp bin 100 TL seviyelerini göreceğini öngörüyoruz” diye konuştu.

“Altın en güvenli liman ve şuanda yukarıyı gösteriyor”

Bayram üzeri yoğunluğun olduğunu belirten Kapalıçarşı esnafı Ziya Özden, “Bu yoğunluğun sebebi de bayramın gelmesi ve düğünlerin artması. Genelde Anadolu bölgesinden gelen müşterilerimiz yoğunlaştı bunun yanı sıra yurt dışından dünyanın dört bir yanından insanlar buraya geliyor şuanda. Altın almak isteyenler kapalı çarşıya geliyor. Altın en güvenli liman ve şuanda yukarıyı gösteriyor. Bu talep üzerinden bir altın fiyat artışı olduğunu gösteriyor. Bu şekilde devam ederse altın daha yukarı seviyeleri görecektir. Sene sonu tahmin verecek olursam eski seviyesi olan bin 80 TL bandına tekrar gelecektir. Gram altın 910 TL, çeyrek bin 500 TL, yarım altın 3 bin TL, tam altın ise 6 bin TL’den işlem görüyor” şeklinde konuştu.

İHA

SHA Editör
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