Altın fiyatlarında FED etkisi

Gram altın iç piyasada dolar kuruna bağlı olarak yükselişinin sürdürüyor. Ons altında gerileme yaşanırken dolar kurunun artması nedeniyle gram altın son bir ayın zirvesi olan 931 liraya ulaştı.

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  • 18.05.2022 15:41
  • Güncelleme: 18.05.2022 15:52
Altın fiyatlarında FED etkisi
SHA Silivri Haber Ajansı - SHA Editör

Geçtiğimiz ay 1920 dolar seviyelerinde bulunan ons altın 1812 dolar seviyelerine kadar geriledi. Ons altın da düşüş sürerken gram altın ise dolar kuru etkisiyle yükselişe geçti.

“Gram altın bin liranın üzerine yükselecek”

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Kapalıçarşı’da gram altın 931 liradan alıcı bulurken çeyrek altın 1520, tam altın 6 bin 75 liradan satılıyor. Vatandaşların alım yönünde talebi olduğunu söyleyen Kapalıçarşı esnafı Tunahan Sarı, "Vatandaşlar bu dönemde altın almak için geliyorlar. Satmak için gelenlerin sayısı çok az. Altın fiyatlarında iniş çıkışlar olsa da vatandaşlar güvenli bir liman olarak altın yatırımını tercih ediyor. Son dönemde altının ons fiyatı azaldı. FED’in faiz artırımı da altının ons fiyatının düşmesinde etkili oldu. Buna rağmen dolar kurunun yükseliş göstermesi nedeniyle gram altının fiyatı yükseldi. Gram altının daha önce gördüğü bin lira üzerine tekrar yükseleceğini düşünüyorum" dedi.

İHA

SHA Editör
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