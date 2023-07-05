Altın Karagöz coşkusu başlıyor

Uzun soluklu olması, özgün formatı ve geleneksel çizgisiyle dünyanın en önemli halk dansları organizasyonları arasında yer alan Uluslararası Altın Karagöz Halk Dansları Yarışması bu yıl 35’inci kez Bursalılarla buluşuyor. 61. Bursa Festivali çerçevesinde bu yıl 35’incisi düzenlenecek olan Altın Karagöz Halk Dansları Yarışması’nda 18 farklı ülkeden 650 misafir dansçıya ev sahipliği yapacak yarışmada 20’den fazla yerel ekip de halk dansları tutkunlarıyla buluşacak.

Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin öncülüğünde, Bursa Kültür Sanat ve Turizm Vakfı (BKSTV) tarafından bu yıl 35’incisi düzenlenecek ‘Uluslararası Altın Karagöz Halk Dansları Yarışması, 7-12 Temmuz tarihlerinde yapılacak. Özgün formatıyla geleneksel çizgisini koruyarak bugünlere gelen ‘Altın Karagöz Halk Dansları Yarışması’, farklı ülkelerde yaşayan kültürlerin, halk dansları olarak dünyaya yansımasını gözler önüne seriyor. ‘61. Uluslararası Bursa Festivali’ çerçevesinde gerçekleştirilecek ‘35. Uluslararası Altın Karagöz Halk Dansları Yarışması’nda bu yıl 17 ülke yer alacak. Arnavutluk, Bosna-Hersek, Bulgaristan, Güney Kore, Hırvatistan, İtalya, Kuzey Makedonya, Kuzey Osetya, Karadağ, Kosova, Macaristan, Meksika, Özbekistan, Polonya, Romanya, Rusya Federasyonu ve Sırbistan’dan 650 dansçı Altın Karagöz için mücadele ederken, 20’den fazla yerel dernek ise özel gösterileriyle sahne alacak. Dansçılar, Kültürpark Açık Hava Tiyatrosu’nun yanı sıra kent merkezi ve 17 ilçe merkezinde kültürel birikimlerini beğeniye sunacak.

Durmazlar’ın ana sponsorluğunda, Referans Catering, Parkur Zeplinx Karina Otel ve Hayat Hastanesi’nin de destekleriyle gerçekleştirilen 7 Temmuz saat 18.00’da Atatürk Heykeline çelenk sunulması ve ekiplerin kortej yürüyüşüyle başlayacak. Kültürpark Açık Hava Tiyatrosu ve 17 ilçenin tamamında gerçekleşen gösterilerin ardından 12 Temmuz Çarşamba günü yapılacak gala gecesinde jüri değerlendirmesi sonucu birinciye 5 bin, ikinciye 3 bin ve üçüncüye 2 bin Avro ödül verilecek. Ayrıca bir ekip ise bin Avro TÜRKSOY özel ödülünün sahibi olacak.