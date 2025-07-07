Altın Karanfil Halk Dansları Yarışması'nın kazananı Bulgaristan oldu

Yalova Turizm Folklor Araştırma Geliştirme Gençlik ve Spor Kulübü Derneğince (TUFAG) bu yıl 38’incisi düzenlenen Uluslararası Halk Dansları Festivali, 26. Altın Karanfil Halk Dansları Yarışması ile sona erdi.

Festival çerçevesinde Barış Manço Açık Hava Tiyatrosu’nda düzenlenen Altın Karanfil Halk Dansları Yarışması, renkli görüntülere sahne oldu. Her ülkeden bir temsilcinin jüri üyesi olduğu yarışmaya Arjantin, Bulgaristan, Makedonya, Endonezya, K.K.T.C., Kolombiya, Panama ve Gürcistan’dan halk oyunları ekipleri katıldı.

Yarışmada Bulgaristan ekibi birinci, Arjantin ikinci, Kolombiya ise üçüncü oldu.

Otantik Kostüm Yarışması’nın birinciliğini ise Endonezya elde etti.

Yarışmada dereceye girenlerin ödüllerini Vali Hülya Kaya ve il protokolü takdim etti.

Etkinlik havai fişek gösterisiyle son buldu.