Altın kemer sahibi kick boksçu Muhammed Dursun'un hedefi Dubai'de şampiyonluk

Kıtalararası ağır sıklet şampiyonu kick boksçu Muhammed Dursun, 13 Eylül’de Birleşik Arap Emirlikleri’nin Dubai şehrinde gerçekleştirilecek organizasyonda şampiyonluk hedefliyor.

Birleşik Arap Emirlikleri’nin Dubai şehrinde gerçekleştirilecek organizasyonda Türkiye’yi temsil edecek olan kick boksçu Muhammed Dursun, turnuvayı ve hazırlık sürecini İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine değerlendirdi. Dursun, geçen yıl kıtalararası ağır sıklet şampiyonu olduğunu söyleyerek "Dubai’de de 3 ay önce anlaşmaya vardığımız bir organizasyonumuz var. Eylül ayının 13’ünde turnuvamız olacak. Burada Türkiye’yi ağır sıklet klasmanında temsil edeceğim. Güzel bir sürecin içerisindeyiz. Şu anda formum da gayet iyi. Bundan önce Afrikalı rakibimden kıtalararası şampiyonluk kemerini nasıl aldıysam, bu turnuvada da ikinci kemerimi elde ederek geri döneceğim" diye konuştu.

"Bahram Rajabzadeh’in tecrübelerinden yararlanmak istiyorum"

Hazırlıklarına Azerbaycan’ın başkenti Bakü’de yapacağı kamp ile devam edeceğini aktaran Muhammed Dursun, "Türkiye’de 3 aylık bir hazırlık dönemim oldu. Bu süreçte antrenörüm Ali Musa Mengüç ile birlikte çalışmalarımı gerçekleştirdim. Kendisi çok tecrübeli bir isim ve mental anlamda da bana yardımcı oluyor. Söz konusu süreçte Tunceli ve Tokat şehirlerinde kamp yaparak çalıştım. İki hafta sonra dünyanın en iyi dövüşçülerinden bir tanesi olan Bahram Rajabzadeh ile Azerbaycan’ın başkenti Bakü’de bir kamp sürecim olacak. Kendisinin bizi de temsil ettiğini düşünüyorum. Çünkü iki devlet bir millet olduğumuzu düşünüyorum. Rajabzadeh’ın tecrübelerinden yararlanıp verimli bir antrenman süreci geçirmeyi hedefliyorum. Azerbaycan kampından sonra duruma göre Rusya’da da bir kamp yapma ihtimalim var. Formumun yeterlilik durumuna göre İstanbul’da antrenmanlarıma devam edip, direkt Dubai’ye de gitme durumum var. Turnuvaya kalan süreç her gün daralıyor. 50 gün sonra Dubai’de olacağım. İyi form tuttuğumu düşünüyorum. Zamanla daha iyi olacak" şeklinde konuştu.

"Rakiplerim dünya çapında başarı elde etmiş sporcular olacak"

Turnuvadaki tek hedefinin şampiyonluk olduğunu dile getiren Dursun, "Dubai’deki turnuvaya 8 farklı ülkeden boksör katılacak. Kick boksta önde gelen ülkelerden Hollanda, Amerika, Fransa’nın yanı sıra Balkan ülkelerinden Karadağ’dan da katılacak sporcular olacak. Karşılaşacağım rakiplerim dünya çapında başarı elde etmiş, kendisini kanıtlamış sporcular olacak. Türkiye’yi temsilen de ben ringe çıkacağım. Bu zamana kadar birçok ülkede dövüştüm. Şampiyonluklar yaşayarak elde ettiğim başarılarla ülkemi temsil ettim. Bundan önce katıldığım turnuvalarda nasıl şampiyon olduysam inşallah Dubai’deki organizasyonda şampiyon olacağım. Şampiyonluk kemerini alarak önce ülkeme sonra da memleketim Tokat’a armağan edeceğim" ifadelerini kullandı.

"Floyd Mayweather organizasyonun onur konuğu olacak"

Dünyada boks merkezinin değiştiğini vurgulayan Muhammed Dursun, "Son yıllarda Dubai ve Riyad, dünya boksunun merkezi haline geldi. Önceki yıllarda Amerika’yı tercih eden dünyanın en iyi dövüşçüleri Riyad, Dubai ve Abu Dabi gibi şehirlerde dövüşüyorlar. Dünyanın en iyi dövüşçülerinden bir tanesi olan ve orta sıklette kendisini ispat etmiş, 8 kemer sahibi Floyd Mayweather da bu organizasyona onur konuğu olarak katılacak" açıklamalarında bulundu.

Türkiye’yi kick boks branşında hem amatör hem de profesyonel olarak dünyada temsil eden çok iyi sporcuların olduğunu da söyleyen Dursun, "Daha iyi yerlere doğru gidiyoruz. Bu süreçte biz sporcuların belli maliyetleri oluyor. Bu konuda bizleri destekleyen, Türk sporcusundan desteklerini esirgemeyen sponsorlara teşekkür ediyorum. Başta Alves Kablo olmak üzere ben de tüm sponsorlarıma yakışır şekilde başarılarıma devam edeceğim" diyerek sözlerini tamamladı.